Kịp thời xử lý sự cố chìm tàu tại Cảng Quốc tế Long Sơn

Thông tin từ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa, vào hồi 11 giờ ngày 24/3, tại khu vực Cảng Quốc tế Long Sơn xảy ra sự cố chìm tàu vận tải Ngân Khánh 268 thuộc Công ty vận tải MIT.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức quây phao, thả vật liệu thấm dầu, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường khu vực cảng.

Tàu có tải trọng 2.254 tấn, do ông Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1974, quê xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An, làm thuyền trưởng. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 9 thuyền viên, chở 1.545 tấn cọc bê tông. Trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, do sơ suất khi vận hành cần cẩu, dây cáp bị tuột khiến cọc bê tông rơi xuống làm thủng đáy tàu, dẫn đến tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã khẩn trương điều động 10 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Trần Đức Nguyên, Phó Chỉ huy Trưởng làm tổ trưởng, sử dụng 1 xuồng cơ động nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn thả vật liệu thấm dầu, khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu sau vụ chìm tàu tại Cảng Quốc tế Long Sơn.

Lực lượng BĐBP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, Cảng Quốc tế Long Sơn, chủ tàu và các thuyền viên triển khai các biện pháp ứng phó, tổ chức quây phao, thả vật liệu thấm dầu, kịp thời khống chế, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định.

Hải Chuyền (CTV)