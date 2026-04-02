Kịp thời cứu 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Vào lúc 10 giờ ngày 1/4/2026, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (BĐBP Thanh Hóa) nhận được tin báo tàu NĐ 4305 do ông Nguyễn Tuấn Cương (SN 1977, quê xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên đang vận chuyển cát từ cảng Bến Thủy (Nghệ An) đi Ninh Bình thì gặp sự cố trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn tàu NĐ 4305.

Khi đến khu vực phao N6, cách cảng PTSC thuộc phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa khoảng 500m, tàu gặp sóng to, nước đánh làm hư hỏng khoang khiến phương tiện bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã khẩn trương huy động tàu BP 05-06-07 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, kịp thời đưa thuyền trưởng và 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định. Đơn vị đã tổ chức thăm khám, chăm sóc y tế ban đầu và tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hải Chuyền (CTV)