Nhiều thanh, thiếu niên mang hung khí, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, bắt giữ 10 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, rạng sáng 6/9, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng, phát hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên với khoảng 15 đối tượng điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát mang theo hung khí có biểu hiện mâu thuẫn, rượt đuổi đánh nhau.

Ngay lập tức, tổ tuần tra đã triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng truy đuổi, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 6/9, tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được 10 đối tượng gồm: Trần Văn Quang, sinh năm 2009; Trần Văn Huệ, sinh năm 2010; Lê Ngọc Quang, sinh năm 2009; Dương Văn Xuân Trường, sinh năm 2008; Lê Hữu Đức Trung, sinh năm 2010; Nguyễn Quang Đại, sinh năm 2008, đều ở phường Hàm Rồng; Đoàn Văn Cường, sinh năm 2009; Đoàn Văn Mạnh, sinh năm 2006; Lê Minh Huy, sinh năm 2010; Lý Xuân Hùng, sinh năm 2006, đều ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng cảnh sát cơ động thu giữ 1 bình xịt hơi cay, 1 dao phóng lợn, 1 dao mèo và 5 xe máy không biển kiểm soát.

Phòng Cảnh sát cơ động đã bàn giao 10 đối tượng nói trên cho Công an phường Hạc Thành điều tra, xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thái Thanh (CTV)