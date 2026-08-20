Kiểm tra an toàn hồ, đập thủy điện mùa mưa bão

Trong 2 ngày 19 và 20/8, đoàn công tác của Sở Công thương đã đi kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa tại một số nhà máy thủy điện; đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án thủy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý an toàn đập, vận hành hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác bảo đảm an toàn hồ, đập tại các nhà máy thủy điện Trung Sơn, Thành Sơn, Bá Thước 1, Bá Thước 2 và tiến độ thi công Dự án Thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn, công suất 12 MW.

Hiện toàn tỉnh có 13 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 610,66 MW; 2 dự án đang thi công gồm Thủy điện thủy lợi Tén Tằn, công suất 12 MW và Thủy điện Sông Âm, công suất 14 MW. Dự án Thủy điện Hồi Xuân đang tạm dừng thi công.

Kiểm tra tình hình vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Qua kiểm tra cho thấy, các nhà máy thủy điện đang vận hành cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa; thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và quy trình vận hành đơn hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các công trình vận hành ổn định, chưa để xảy ra sự cố mất an toàn hồ, đập và vùng hạ du; đồng thời thực hiện quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn và các quy định về bảo vệ môi trường.

Trước mùa mưa bão, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện; xây dựng phương án phối hợp với chính quyền địa phương khu vực dự án, vùng hạ du và các đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, bất thường.

Kiểm tra việc tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa tại Nhà máy Thủy điện Bá Thước 2.

Tại các điểm kiểm tra, Sở Công thương yêu cầu các đơn vị vận hành thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa; tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa, thường xuyên kiểm tra tình trạng đập, thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt, trong mùa mưa bão, các chủ hồ phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp bảo đảm thông tin kịp thời về điều tiết hồ, xả lũ và cảnh báo cho người dân vùng hạ du. Việc vận hành phải bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhân dân, đồng thời hạn chế tối đa áp lực đối với các công trình và khu vực hạ du khi phải xả lũ.

Kiểm tra tiến độ thi công Dự án Thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn.

Dự án Thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn công suất 12MW, khởi công tháng 12/2024. Hiện tiến độ thi công đạt 95%, dự kiến đóng điện cuối tháng 11/2026, vượt trước tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư 5 tháng (4/2027).

Đối với các dự án thủy điện đang thi công, Sở Công thương yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu bám sát tiến độ, tuân thủ nghiêm quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn thi công. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống phải được rà soát, cắm biển cảnh báo và có phương án bảo đảm an toàn; chủ động dừng thi công, di dời người, phương tiện, thiết bị khi xuất hiện nguy cơ thiên tai.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng, các chủ đầu tư phải sớm hoàn thiện quy trình vận hành, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, phương án bảo vệ đập, các giấy phép về hoạt động điện lực, khai thác sử dụng nước; hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu công trình và các thủ tục liên quan để bảo đảm đủ điều kiện đưa dự án vào vận hành an toàn, đúng quy định.

Việt Huy (CTV)