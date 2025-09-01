Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông rộn ràng đón khách

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi song Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông vẫn rộn ràng đón khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo ghi nhận, nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng tại bản Đôn, bản Hiêu, bản Báng, bản Bầm... đã được du khách đặt kín phòng từ trước dịp nghỉ lễ. Công suất phòng tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông dịp này đạt khoảng 70%.

Khách đến Pù Luông kỳ nghỉ lễ này chủ yếu là nhóm khách gia đình, bạn trẻ yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa bản địa.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song với đặc thù là điểm đến “chữa lành” nên các hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa đồng bào Thái, thưởng thức ẩm thực địa phương tại các khu nghỉ dưỡng vẫn thu hút đông đảo du khách.

Tranh thủ khi thời thiết tạnh ráo, các hoạt động như đi bộ khám phá bản làng, đi chợ phiên, chèo bè tre suối Chàm, khám phá thác Hiêu, trekking... diễn ra khá nhộn nhịp ở Pù Luông.

Điểm nhấn thu hút du khách trong kỳ nghỉ lễ này chính là không gian check-in rực rỡ cờ hoa mừng ngày Tết Độc lập tại các khu nghỉ dưỡng.

Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, ý nghĩa, chính quyền địa phương đã tăng cường cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở; các cơ sở lưu trú chủ động hướng dẫn du khách lựa chọn các hoạt động trải nghiệm phù hợp.

Hoài Anh