Không để bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được ngành y tế triển khai quyết liệt, nhờ đó không để bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Trong tuần đầu tháng 8, hệ thống giám sát ghi nhận 8 ca nghi mắc COVID-19, 6 ca nghi mắc sốt xuất huyết, 14 ca sốt phát ban nghi sởi, 15 ca nghi mắc tay chân miệng. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác đang được kiểm soát, không ghi nhận các ca bệnh, ổ dịch trên địa bàn.

Cán bộ y tế giám sát mật độ lăng quăng, bọ gậy tại cơ sở để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Tại 14 thôn của các xã: Luận Thành, Tân Thành, Vạn Xuân... (huyện Thường Xuân cũ), trong đợt mưa bão cuối tháng 7 vừa qua có 117 hộ bị ngập lụt (trong đó có 89 giếng nước, 117 nhà tiêu, 117 chuồng gia súc). Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngay sau khi nước lũ rút, ngành y tế đã tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tổng vệ sinh môi trường, tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong vùng bị ảnh hưởng của mưa bão chủ động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, biết các biện pháp xử lý vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước ăn uống sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh...

Ông Cầm Bá Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế Thường Xuân cho biết: Ngay sau khi nước lũ rút, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương đi đến các thôn bị ngập lụt xử lý môi trường, nguồn nước; cán bộ y tế tăng cường hướng dẫn người dân phòng, chống các bệnh liên quan sau lũ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cấp 5.000 viên khử khuẩn nước và 35kg CloraminB để đáp ứng công tác phòng, chống dịch tại các xã: Thường Xuân, Luận Thành, Xuân Chinh, Thắng Lộc, Tân Thành..., vì thế sau mưa lũ tình hình dịch bệnh trên địa bàn ổn định.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp đã được kiện toàn; nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch được ban hành và triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh, yêu cầu cơ quan chuyên môn xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cụ thể, đồng thời phối hợp với các trung tâm y tế tổ chức giám sát dịch tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng các bệnh truyền nhiễm mới nổi, nguy hiểm. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cũng được đẩy mạnh. Cùng với đó, ngành y tế đảm bảo dự trữ đủ thuốc, vật tư, hóa chất và nhân lực sẵn sàng ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch. Tại các bệnh viện, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được tăng cường nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, phối hợp chặt chẽ với bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn, bảo đảm các bệnh truyền nhiễm đều được khoanh vùng, giám sát dịch tễ, điều trị bệnh kịp thời, khống chế không để bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Ông Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: Thời gian tới, trung tâm tiếp tục duy trì và tăng cường hệ thống giám sát tại các bệnh viện, tại cộng đồng, khu vực cửa khẩu... để phát hiện sớm các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19, sởi, cúm A (H5N1), liên cầu lợn, các dịch bệnh mùa mưa lũ; tổ chức cách ly, khoanh vùng và xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch không để lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tiêm chủng mở rộng, rà soát tiêm bù, tiêm vét, tiêm chiến dịch an toàn và đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục, thú y, các ban, ngành, đoàn thể và huy động toàn xã hội chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19, sởi, cúm A (H5N1), liên cầu lợn, các dịch bệnh mùa mưa lũ,... Cùng với đó, chủ động tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch tuyến xã; đảm bảo sẵn sàng vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị, thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng phục vụ công tác điều trị và phòng, chống dịch.

Bài và ảnh: Tô Hà