Không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Ebola xâm nhập

Mặc dù nguy cơ bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam hiện được đánh giá ở mức thấp, song ngành y tế Thanh Hóa chủ động giám sát, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh Ebola. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh; chủ động phát hiện sớm, cách ly và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan.

Là địa phương có hoạt động giao lưu quốc tế ngày càng phát triển, đồng thời có nhiều công dân đi lao động, học tập và công tác ở nước ngoài, Thanh Hóa luôn chú trọng công tác giám sát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Ebola, song không vì thế mà chủ quan; nguy cơ xâm nhập vẫn hiện hữu thông qua hoạt động xuất nhập cảnh, vận tải hàng hóa và giao thương quốc tế.

Với vai trò là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch y tế quốc tế, Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, trong đó có Ebola. Tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Cảng biển Nghi Sơn, công tác kiểm dịch y tế được thực hiện thường xuyên đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành lý và thuyền viên xuất nhập cảnh. Cán bộ kiểm dịch thực hiện giám sát sức khỏe, khai thác yếu tố dịch tễ, kiểm tra hồ sơ kiểm dịch theo quy định; đồng thời theo dõi chặt chẽ những trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực đang có dịch. Song song với hoạt động kiểm tra tại cửa khẩu, đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế giới, bám sát các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chỉ đạo của Bộ Y tế để kịp thời điều chỉnh các biện pháp giám sát phù hợp với thực tế.

Không chỉ tăng cường giám sát, Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế còn chủ động rà soát, bổ sung các phương án đáp ứng đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, phương tiện bảo hộ cá nhân phục vụ công tác kiểm dịch và xử lý tình huống khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ. Đội ngũ cán bộ kiểm dịch thường xuyên được cập nhật kiến thức chuyên môn, tập huấn về quy trình giám sát, phát hiện và xử lý các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi, tái nổi; duy trì chế độ trực chuyên môn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt với các đơn vị y tế dự phòng, cơ sở điều trị và cơ quan quản lý để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có tình huống phát sinh.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với bộ đội biên phòng, hải quan, cảng vụ hàng hải và các đơn vị liên quan nhằm trao đổi thông tin, giám sát người, phương tiện xuất nhập cảnh cũng như xử lý kịp thời các tình huống y tế phát sinh. Cùng với đó, công tác truyền thông nguy cơ được triển khai thường xuyên. Người dân, hành khách, thuyền viên và người lao động được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Ebola cũng như các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác; khuyến cáo theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, chủ động khai báo với cơ quan y tế nếu từng đến vùng có dịch hoặc có tiếp xúc với người nghi mắc bệnh.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, người nhập cảnh từ khu vực có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, tiêu chảy, nôn hoặc có biểu hiện xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, đồng thời thông báo rõ lịch trình phục vụ công tác giám sát dịch tễ.

Ông Lương Ngọc Trương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, nguy cơ bệnh Ebola xâm nhập vào Việt Nam được đánh giá ở mức thấp, tuy nhiên không thể chủ quan bởi hoạt động giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng. CDC Thanh Hóa đã chỉ đạo Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế duy trì giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu, thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế giới, rà soát các phương án đáp ứng và chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất để sẵn sàng xử lý khi phát hiện trường hợp nghi ngờ. Bên cạnh công tác kiểm dịch tại cửa khẩu, CDC Thanh Hóa cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế trong toàn tỉnh để nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh. Chúng tôi khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người trở về từ vùng có dịch, cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, khai báo đầy đủ yếu tố dịch tễ và đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng nghi ngờ. Sự chủ động của mỗi người dân cùng với hệ thống giám sát y tế nhiều tầng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Với phương châm “Chủ động giám sát - Phát hiện sớm - Xử lý kịp thời”, CDC Thanh Hóa tiếp tục duy trì chế độ giám sát thường xuyên, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó khi cần thiết. Trong bối cảnh hoạt động giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng, việc chủ động kiểm soát ngay từ cửa khẩu vẫn là giải pháp quan trọng nhất nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Bài và ảnh: Tô Hà