Khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”

Thông tin từ Công an phường Hạc Thành, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can có hành vi vận chuyển các bình kim loại chứa khí N2O.

Tang vật vụ án.

Theo đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, tổ công tác Công an phường Hạc Thành phát hiện Bùi Xuân P. (sinh năm 1993, trú phường Hạc Thành) cùng một cá nhân liên quan có hành vi vận chuyển các bình kim loại chứa khí N2O tại khu vực đường Lê Hiến Tông.

Tại khu vực đường Trịnh Kiểm, lực lượng chức năng kiểm tra một phương tiện ô tô, phát hiện thêm các bình khí N2O đang trong quá trình vận chuyển, giao nhận. Người liên quan đã tự giác giao nộp tang vật.

Từ các thông tin ban đầu, Công an phường đã đấu tranh, mở rộng, tiến hành kiểm tra địa điểm cất giấu, phát hiện thêm 18 bình khí N2O; đồng thời thu hồi 34 vỏ bình có liên quan đã được tiêu thụ trước đó.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân P. về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ theo quy định.

Quốc Hương