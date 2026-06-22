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Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập; Lê Văn Thu, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Chiều 22/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập; Lê Văn Thu, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự do có hành vi mua bán, giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Đối tượng Nguyễn Thị Trang.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Xuân Lập phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu mua lợn mắc bệnh để đưa vào giết mổ, tiêu thụ. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Đối tượng Lê Văn Thu.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, sáng ngày 13/6/2026 Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Xuân Lập tiến hành kiểm tra đột xuất tại gia đình Nguyễn Thị Trang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực giết mổ đang tập kết 2 con lợn đã chết và các sản phẩm từ lợn đang trong quá trình sơ chế, có dấu hiệu mắc bệnh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Kiểm tra khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4 con lợn còn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ.

Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu, Nguyễn Thị Trang đã mua của Nguyễn Hữu Luân 6 con lợn mắc bệnh để đưa về giết mổ, chế biến thực phẩm bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Khởi tố 3 đối tượng mua bán, giết mổ tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi

Số lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi liên quan đến vụ án

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số lợn và thịt lợn được phát hiện, thu giữ đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương

Từ khóa:

#công an tỉnh Thanh Hóa #Tiêu thụ #dịch tả lợn Châu Phi #An toàn thực phẩm #xã Xuân Lập #Cơ quan cảnh sát điều tra #mua #Nguyễn Hữu #phòng Cảnh sát kinh tế #xã Yên Phú

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