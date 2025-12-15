Khơi dậy sức mạnh từ “Ý Đảng - lòng dân”

Chi bộ mạnh thì phong trào mạnh, chi bộ vững thì thôn, xã vững. Chính nhờ sự lãnh đạo toàn diện, sâu sát của các chi bộ, cùng sự đồng lòng hưởng ứng của Nhân dân mà xã Hoằng Lộc đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong XDNTM.

Một góc xã Hoằng Lộc hôm nay.

Hoằng Lộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 xã: Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Thành, Hoằng Trạch, Hoằng Tân và Hoằng Lộc. Với diện tích 20,57km2, dân số trên 36.000 người, sinh sống tại 34 thôn, Hoằng Lộc hôm nay không chỉ là một đơn vị hành chính mới, mà còn là nơi hội tụ của truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ sau khi được thành lập mới.

Đảng bộ xã Hoằng Lộc có 64 chi bộ trực thuộc, trong đó có 34 chi bộ thôn - nơi trực tiếp gắn bó với đời sống hằng ngày của Nhân dân. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Hoằng Lộc rất phấn khởi khi cả 6 xã cũ và 34 thôn đều đã về đích NTM; trong đó có 2 xã, 16 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Điều đáng trân trọng là, trong tổng nguồn lực huy động XDNTM trên 580 tỷ đồng, Nhân dân và con em xa quê đã tự nguyện đóng góp trên 57 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là biết bao mồ hôi, công sức và biết bao ngày công thầm lặng của các đồng chí bí thư chi bộ thôn. Những thửa đất, hàng cây, từng mái nhà..., người dân đã sẵn sàng hiến cho con đường mới, cho trường học, cho những công trình công cộng. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “Ý Đảng hợp lòng dân, thì việc khó mấy cũng thành công”.

Về thôn Đồng Thịnh hôm nay, dấu ấn thôn NTM kiểu mẫu vẫn hiện hữu khắp nơi. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Thịnh, Bùi Đức Thuận chia sẻ: “Muốn xây dựng một cộng đồng vững mạnh thì phải dựa vào sức mạnh của Nhân dân. Dân tin thì việc khó mấy cũng làm được, còn dân mất lòng tin thì việc nhỏ cũng không xong. Với tư tưởng đó, hơn 30 năm gắn bó, từ trưởng thôn cho đến bí thư chi bộ, rồi trưởng ban công tác mặt trận, tôi luôn cùng tập thể chi bộ, ban công tác mặt trận thôn tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết từ lòng dân, con em xa quê và các nhà hảo tâm để xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu”. Trong câu chuyện của mình, ông Thuận nhắc nhiều đến những kế hoạch, dự định nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, mà việc đầu tiên ông muốn làm là sẽ kêu gọi thảm nhựa thêm một số tuyến đường trong xóm, để giao thông trong thôn đồng bộ, sạch đẹp và bền vững hơn.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, vai trò hạt nhân của chi bộ và sự tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên, diện mạo quê hương Hoằng Lộc đã và đang đổi thay từng ngày. Tuyến đường Thịnh - Đông với quy mô 4 - 6 làn xe, dài hơn 3km đã trở thành trục động lực mới cho phát triển. Toàn xã đã mở rộng, nhựa hóa 17,3km đường giao thông; lát gần 18.000m2 vỉa hè; xây dựng trên 42km rãnh thoát nước có nắp đậy; 100% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; gần 90km đường xã, thôn, ngõ xóm đều được lắp hệ thống điện chiếu sáng. Nhiều công trình trọng điểm như công sở, trạm y tế, trường học các cấp được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Nhờ đó, đời sống Nhân dân ngày càng khởi sắc, người dân không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đến nay, hộ nghèo của xã chỉ còn 44 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 78,2 triệu đồng/năm.

Chi bộ mạnh thì phong trào mạnh. 64 chi bộ trực thuộc, đặc biệt là 34 chi bộ thôn đã thực sự phát huy vai trò là hạt nhân then chốt. Thực tiễn ở Hoằng Lộc cho thấy, ở đâu chi bộ đoàn kết, cấp ủy vững vàng, sinh hoạt chi bộ đổi mới, nghị quyết bám sát cuộc sống, thì ở đó phong trào phát triển sôi nổi và hiệu quả rõ rệt. XDNTM không thể là những câu khẩu hiệu chung chung, mà phải xuất phát từ đời sống và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Bởi thế, phải phát huy dân chủ và minh bạch. Mọi công trình, dự án ở Hoằng Lộc đều công khai để Nhân dân cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra, cùng thụ hưởng. Nhờ đó, nghị quyết của Đảng không dừng lại trên giấy mà trở thành hành động tự giác, bền bỉ trong Nhân dân. Chính từ những bài học ấy, Hoằng Lộc đã củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, quy tụ được sức mạnh tổng hợp để biến khát vọng thành hành động, biến chủ trương thành hiện thực, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, Hoằng Lộc phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao trước năm 2030 và từng bước hoàn thiện các tiêu chí, điều kiện để trở thành phường trước năm 2035. Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã Hoằng Lộc đặc biệt coi trọng vai trò hạt nhân của các chi bộ thôn và tập trung xây dựng chi bộ thôn trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn diện các phong trào thi đua ở địa phương. Cùng với huy động sức dân, khơi dậy tinh thần tự quản, tự giác trong cộng đồng dân cư, Hoằng Lộc gắn trách nhiệm của chi bộ với vận động Nhân dân tham gia chỉnh trang hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hóa mới, làm thay đổi toàn diện diện mạo nông thôn.

Thực tiễn ở Hoằng Lộc một lần nữa cho thấy, khi chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo, khi sức dân được khơi dậy và phát huy đúng hướng thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Đó không chỉ minh chứng cho năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, mà còn tạo dựng niềm tin và động lực mới để Hoằng Lộc xây dựng thành công xã NTM trước năm 2030 như mục tiêu đã đặt ra.

Bài và ảnh: Tố Phương