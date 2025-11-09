Khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh

Sáng 9/11, tại xã Tam Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh. Đây là một trong 4 công trình được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn khởi công đồng loạt với 72 trường học khác trên cả nước vào sáng nay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ, Nhân dân xã Tam Thanh và giáo viên, học sinh các trường trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh được xây dựng trên diện tích khoảng 1,13ha, tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng, gồm các hạng mục: cải tạo, xây mới khối nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phụ trợ khác.

Đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nêu rõ: Chủ trương xây dựng trường học tại các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, địa phương, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Các em học sinh xã Tam Thanh tham dự buổi lễ.

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh có ý nghĩa rất quan trọng. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, không những con em đồng bào các dân tộc xã Tam Thanh được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại - đó là một trong những tiền đề góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân - mà còn là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban ngành của xã đẩy mạnh tuyên truyền để đông đảo Nhân dân các dân tộc nắm bắt và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng về ý nghĩa nhân văn sâu sắc của dự án. Từ đó, không ngừng nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, giảm nghèo; vận động con em tích cực, chủ động trong học tập, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Đây là yếu tố quan trọng để phát triển địa phương một cách bền vững nhất.

Các đại biểu và phụ huynh tham dự buổi lễ.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tập trung nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ như cam kết.

Trong quá trình thi công dự án phải đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường; đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao quà tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao áo ấm tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Quốc Hương