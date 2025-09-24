Khoảng đêm 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10

Theo Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ vào Biển Đông và trở thành bão số 10 trong năm 2025.

Trước đó, chiều 23/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin hiện khu vực phía Đông của Philippines vừa mới xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Ngày 24/9, có khả năng mạnh lên thành bão.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết các các dự báo về diễn biến của bão số 10 còn rất phân tán. Dự báo của Châu Âu và Nhật Bản nhận định bão số 10 sẽ di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía Bắc Bộ hoặc khu vực phía Nam của Trung Quốc; tuy nhiên dự báo của Mỹ nhận định bão sẽ di chuyển vào khu vực Trung Bộ (trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi).

Theo nhận định của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam, khả năng bão di chuyển vào Trung Bộ là kịch bản có xác suất cao nhất do giai đoạn này theo quy luật khí hậu, bão sẽ di chuyển vào miền Trung, còn khả năng mạnh lên cấp siêu bão hoặc bão mạnh trên cấp 13 là không cao.

Cục Khí tượng Thủy văn đang tiếp tục theo dõi và khoảng ngày 25/9 sẽ phát tin bão gần Biển Đông./.

Theo TTXVN