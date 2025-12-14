Ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội và Bắc Bộ chấm dứt

Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Thủ đô Hà Nội và khu vực đồng bằng Bắc Bộ kéo dài 10 ngày qua đã chấm dứt khi không khí lạnh mạnh tràn về.

Hôm nay (14/12), người dân có thể yên tâm ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần.

Tại Thủ đô Hà Nội, mưa rào nặng hạt chiều qua (13/12) cùng gió Đông Bắc đã rửa trôi hầu hết bụi bẩn trong không khí. Theo số liệu từ Cục Môi trường, chỉ số chất lượng không khí AQI đã liên tục giảm tới 4 cấp, từ rất xấu hồi sáng xuống mức tốt vào chiều tối qua, sau đó duy trì liên tục ở mức tốt cho đến hiện tại.

Dự báo trong ngày hôm nay (14/12), Thủ đô Hà Nội cùng nhiều nơi khác ở miền Bắc như Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng, Quảng Ninh chỉ số AQI có tăng nhẹ lên mức trung bình, từ 69 đến 86, đây là mức tương đối an toàn cho sức khỏe. Người dân có thể yên tâm ra ngoài tham gia các hoạt động ngoài trời ngày cuối tuần.

Tuy nhiên từ ngày mai (15/12), khi gió Đông Bắc suy yếu, không đủ khuếch tán bụi mịn, ô nhiễm không khí có thể quay trở lại.

Trước đó, vào đêm 12/12, không khí Hà Nội ô nhiễm nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm khi nhiều trạm quan trắc cho biết AQI ở mức nguy hại.

Lúc 22h, trạm quan trắc chất lượng không khí tại Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hiển thị chỉ số AQI là 282, cao nhất ghi nhận kể từ đầu mùa đông năm nay và tiệm cận mức nguy hại (AQI trên 300). Đến 23h, chỉ số AQI trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 195.

Cùng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức rất kém lúc 23h còn có trạm tại phường Hà Nam (Ninh Bình) chỉ số AQI 257; trạm TP Hưng Yên cũ (Hưng Yên) 228; trạm tại phường Thái Bình (Hưng Yên) 18-21h AQI cũng ở mức rất kém.

Theo trang tổng hợp dữ liệu chất lượng không khí IQAir - hệ thống thu thập và xếp hạng AQI dựa trên dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc toàn cầu. Lúc 23h45 ngày 12/12, IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ 3 thế giới với chỉ số 326, xếp sau Lahore (Pakistan) 465 và Delhi (Ấn Độ) 413.

Trên bản đồ của hệ thống này, 7 trạm tại Hà Nội hiển thị mức nguy hại (AQI trên 300). Trong đó, một trạm tại Hà Đông chỉ số lên tới 433, Long Biên 405, Tây Hồ 392, Trấn Vũ 364.

Ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách tại Hà Nội và vùng lân cận. Bộ Công Thương được đề nghị yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất và phân bón vận hành hệ thống xử lý khí thải, không xả thải chưa xử lý và giảm công suất khi chỉ số vượt 200.

Bộ Xây dựng yêu cầu công trình che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi và có thể tạm dừng hạng mục gây bụi lớn. Các địa phương phân luồng giao thông, kiểm soát phương tiện chở vật liệu để hạn chế ùn tắc làm tăng ô nhiễm. Bộ Công an tăng cường xử lý xe chở vật liệu không che chắn, phương tiện quá niên hạn xả khói đen và hành vi đốt rác trái phép.

Bộ Y tế hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe, đặc biệt nhóm nhạy cảm. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí ở mức xấu.

Theo VTV