Tiến Nông: Gieo mầm khoa học, vun bồi nền nông nghiệp xanh bền vững

Trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông (Tiến Nông) đã khẳng định vị thế của một “đầu tàu” trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất, Tiến Nông đang định nghĩa lại khái niệm canh tác bằng tư duy khoa học, sứ mệnh phục hồi sức khỏe đất và khát vọng đưa người nông dân chạm tay vào sự thịnh vượng.

Mô hình khảo nghiệm diện rộng đánh giá hiệu quả phân bón NPK hữu cơ vi sinh được Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đánh giá cao.

Khẳng định vị thế doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiêu biểu

Năm 2025 trở thành cột mốc đầy tự hào trong hành trình phát triển của Tiến Nông khi doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là sự tăng trưởng về con số, mà là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy sản xuất và quản trị. Với sứ mệnh xuyên suốt “Cùng nông dân giàu có - Việt Nam thịnh vượng”, Tiến Nông đã vươn lên trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ để đóng góp cho mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và bền vững.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được cộng đồng khoa học ghi nhận một cách xứng đáng. Tiến Nông vinh dự là 1 trong 24 doanh nghiệp trên toàn quốc được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2025” do Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST) bình chọn. Đặc biệt, sự kiện ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục tái cử Phó Chủ tịch Hiệp hội VST không chỉ khẳng định uy tín cá nhân mà còn cho thấy vai trò dẫn dắt của đội ngũ doanh nhân xứ Thanh trong việc đưa tri thức vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp.

Sứ mệnh phục hồi “sức khỏe đất” - cuộc cách mạng từ gốc rễ

Một trong những trăn trở lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là sự suy thoái nghiêm trọng của tài nguyên đất. Việc lạm dụng phân bón hóa học và canh tác thiếu khoa học trong thời gian dài đã khiến đất đai bị “kiệt sức”. Nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ, Tiến Nông đã chọn một hướng đi mang tính chiến lược lâu dài: Tiếp cận nông nghiệp bắt đầu từ “sức khỏe đất”.

Các chuyên gia Phòng Sức khỏe đất và cây trồng tỉ mỉ phân tích mẫu đất.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Tiến Nông đã tiên phong thành lập Phòng Sức khỏe đất và cây trồng. Đây không chỉ là một trung tâm thí nghiệm thông thường, mà là nơi hội tụ các chuyên gia chuyên sâu về nghiên cứu, phân tích và tư vấn giải pháp cải tạo hệ sinh thái đất. Quy trình làm việc của Tiến Nông thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp hóa cao độ:

- Lấy mẫu và phân tích: Cán bộ kỹ thuật trực tiếp xuống đồng ruộng lấy mẫu đất để phân tích các chỉ tiêu lý - hóa - sinh.

- Đánh giá toàn diện: Dựa trên kết quả phân tích, doanh nghiệp đánh giá thực trạng đất của từng vùng canh tác và từng loại cây trồng cụ thể.

- Thiết lập “phác đồ dinh dưỡng”: Xây dựng các giải pháp canh tác riêng biệt, phù hợp hoàn toàn với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu sinh trưởng của cây trồng. Cách tiếp cận này giúp người nông dân thay đổi hoàn toàn tư duy canh tác truyền thống. Thay vì bón phân theo cảm tính, họ được trang bị giải pháp khoa học để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo vệ môi trường.

- Đột phá NPK hữu cơ vi sinh: Giải pháp dinh dưỡng thông minh “3 trong 1”.

Khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của Tiến Nông tiếp tục được khẳng định qua các công trình nghiên cứu ứng dụng thực tiễn. Tiêu biểu là việc xây dựng thành công hệ sinh thái dinh dưỡng cây trồng thông minh thông qua công nghệ Suntech và các giải pháp tích hợp hiện đại.

Năm 2025, Tiến Nông đã hoàn thiện đề tài sản xuất phân bón NPK hữu cơ vi sinh dạng hạt bằng công nghệ hơi nước tiên tiến. Đề tài do Thạc sĩ Nguyễn Hồng Phong làm chủ nhiệm cùng đội ngũ nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ Tiến Nông thực hiện, đã được Hội đồng chuyên môn đánh giá xếp loại xuất sắc.

Sản phẩm này là một bước tiến vượt bậc, tạo ra giải pháp dinh dưỡng toàn diện “3 trong 1”:

- Kết hợp tối ưu: Tích hợp các yếu tố đa lượng - hữu cơ - vi sinh trong cùng một viên phân bón.

- Hiệu quả kinh tế: Giúp tiết giảm đáng kể chi phí đầu tư và công lao động cho bà con nông dân.

- Bền vững môi trường: Không chỉ đảm bảo năng suất, dòng sản phẩm này còn là chìa khóa để cải tạo độ phì nhiêu, bảo vệ môi trường đất bền vững.

Đây chính là lời giải cho bài toán canh tác trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái tài nguyên đang diễn biến phức tạp.

Khát vọng xanh và vị thế của người dẫn đầu

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy mỗi bước đi của Tiến Nông đều mang đậm dấu ấn của tri thức và trách nhiệm xã hội. Những thành quả nghiên cứu không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nền nông nghiệp Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh dây chuyền sản xuất hiện đại ứng dụng công nghệ cao.

Trong không khí của mùa xuân mới, tinh thần đổi mới sáng tạo của Tiến Nông đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các cánh đồng. Những sản phẩm phân bón thông minh, những phác đồ dinh dưỡng khoa học đang từng ngày góp phần tạo nên những mùa vàng bội thu, nơi tri thức khoa học thực sự đồng hành cùng người nông dân trên từng thửa ruộng.

Với nền tảng khoa học vững chắc, tầm nhìn dài hạn và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ, Tiến Nông đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp khoa học - công nghệ tiêu biểu. Đó là hành trình gieo những mầm giống khoa học để gặt hái một tương lai nông nghiệp Việt Nam xanh, hiện đại và thịnh vượng.

Bài và ảnh: Hoàng Duyên