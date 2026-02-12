HTX nông nghiệp tạo đột phá từ tích tụ, tập trung đất đai

Những năm gần đây, việc đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai đã và đang trở thành đòn bẩy chiến lược giúp các HTX trên địa bàn tỉnh chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn. Đây là cơ sở quan trọng để đưa công nghệ cao vào sản xuất, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích.

Diện tích đất tích tụ sản xuất sắn dây nguyên liệu của HTX Nông nghiệp Quảng Phú, xã Xuân Tín.

Nhờ tích tụ, tập trung đất hiệu quả, những năm gần đây, HTX Nông nghiệp Quảng Phú, xã Xuân Tín đã hình thành được những vùng chuyên canh cây trồng năng suất cao, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thông qua việc tích tụ đất để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, giá trị kinh tế cao, HTX đã dần hình thành được tư duy sản xuất hàng hóa trong Nhân dân. Ông Vũ Văn Vĩnh, Giám đốc HTX cho biết: "Những năm qua, HTX đã tự đầu tư kinh phí để thực hiện việc tích tụ đất nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Từ việc thuê, thầu lại đất sản xuất của người dân và địa phương, HTX đã tích tụ được hơn 60ha đất để trực tiếp sản xuất và vận động được hàng chục thành viên HTX tham gia tích tụ, tập trung từ 1 ha trở lên để phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô hàng hóa. Từ những vùng sản xuất quy mô lớn, HTX đã xây dựng được sản phẩm Bột sắn dây Quảng Phú đạt OCOP 3 sao, với vùng nguyên liệu diện tích 5ha; hơn 100ha trồng mía và hàng chục ha sản xuất các loại rau màu theo chuỗi giá trị”.

Ngoài việc tích tụ, tập trung đất, HTX còn thuê, thầu đất của người dân để phát triển mô hình mạ khay, máy cấy và phát triển vùng sản xuất sắn dây nguyên liệu, vùng sản xuất lúa thâm canh... Hiệu quả kinh tế vượt trội từ việc tích tụ, tập trung đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, HTX Nông nghiệp Quảng Phú đã đầu tư máy cấy, máy cày bừa, máy gặt đập liên hợp và hệ thống nhà kho, nhà trưng bày để phát triển các khâu dịch vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, những năm qua hiệu quả canh tác cũng như thu nhập của HTX, thành viên HTX ngày càng được nâng lên. Doanh thu trung bình của HTX đạt hơn 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận 250 - 300 triệu đồng/năm.

Vốn là vùng sản lúa trọng điểm, song nhiều năm liền sản xuất nông nghiệp của xã Yên Định chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Trước tình hình đó, HTX Sản xuất nông nghiệp Định Liên nhận định, tích tụ ruộng đất là sự cần thiết và là giải pháp “cởi trói" cho nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ để từng bước phát triển kinh tế nông nghiệp theo định hướng chung. Do đó, HTX đã phối hợp với các thôn tổ chức triển khai nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân, rà soát các hộ nông dân không có nhu cầu sản xuất thâm canh trên đất nông nghiệp chuyển ngành nghề khác. Đồng thời, tiến hành đổi thửa, thuê đất của nông dân nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo sản xuất và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Nhờ đó, năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản ngày càng tăng, bước đầu đã hình thành được những vùng chuyên canh lúa, hoa màu cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, HTX đã tích tụ được 22,5ha diện tích nông nghiệp để sản xuất lúa... ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty có uy tín và hàng trăm ha sản xuất rau màu hàng hóa.

Ông Lưu Tài Sáng, Chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX cho biết: "Sau khi tích tụ được diện tích đất nhất định, HTX đầu tư cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, thâm canh vào sản xuất. Đến nay, chất lượng các sản phẩm, năng suất cây trồng của HTX cũng tăng lên đáng kể. Nhờ đó, doanh thu của HTX đạt hơn 5 tỷ đồng/năm. Đồng thời, lan tỏa giá trị, hiệu quả của việc tích tụ, tập trung đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tại địa phương".

Để kích cầu, hỗ trợ người dân, HTX trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc tích tụ, tập trung đất để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ngày 11/1/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thông qua cơ chế kích cầu đã có hàng trăm HTX thực hiện tích tụ, tập trung đất sản xuất, tổng diện tích khoảng 14.921.077m2. Từ những mô hình tích tụ hiệu quả đã hình thành các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững.

Ông Lê Hồng Hải, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, khẳng định: "Tích tụ và tập trung đất đai là hướng đi bắt buộc để đưa nông nghiệp thoát khỏi tình trạng manh mún, lạc hậu. Trong đó, các HTX nông nghiệp đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt quá trình này. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Liên minh HTX tỉnh sẽ luôn đồng hành, nghiên cứu, vận dụng chính sách hỗ trợ kịp thời để tạo động lực giúp các HTX biến những “thửa ruộng nhỏ” thành “cánh đồng lớn”, nâng tầm giá trị nông sản và vị thế của người nông dân trong thời đại số”.

Bài và ảnh: Thanh Hòa