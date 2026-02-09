Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ tại TSHPCo

Cùng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số (CĐS) vào vận hành và sửa chữa lớn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đang đẩy mạnh CĐS một cách toàn diện, từng bước số hóa các quy trình quản trị nội bộ. Trọng tâm là các lĩnh vực hành chính - lao động, văn thư - lưu trữ và truyền thông nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành, minh bạch thông tin và tối ưu nguồn lực trong quản trị doanh nghiệp.

Minh họa tổng thể chuyển đổi số - AI tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Trong công tác hành chính - lao động, việc ứng dụng các nền tảng số đã từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống vốn phụ thuộc nhiều vào hồ sơ giấy và quy trình thủ công. Các nội dung như quản lý hồ sơ cán bộ, theo dõi biến động lao động, tổng hợp báo cáo định kỳ, điều phối lịch công tác, trao đổi văn bản nội bộ... đang được số hóa và tích hợp trên các nền tảng dùng chung. Nhờ đó, thông tin được cập nhật nhanh hơn, hạn chế trùng lặp, giảm đáng kể thời gian xử lý thủ tục hành chính, đồng thời tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong quản lý nhân sự. Việc số hóa cũng giúp lãnh đạo các cấp có cái nhìn tổng thể, kịp thời nắm bắt tình hình nhân lực, từ đó đưa ra các quyết định điều hành sát thực tiễn hơn.

Ở lĩnh vực văn thư - lưu trữ, việc ứng dụng các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại TSHPCo đang mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý dữ liệu và hồ sơ. Các phần mềm hỗ trợ phân loại, tìm kiếm, trích xuất nội dung văn bản giúp rút ngắn đáng kể thời gian tra cứu, giảm nguy cơ thất lạc tài liệu và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý hồ sơ. AI còn hỗ trợ chuẩn hóa thể thức văn bản hành chính, rà soát lỗi chính tả, ngôn ngữ; đồng thời hỗ trợ tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác báo cáo, thống kê. Nhờ đó, cán bộ văn thư có thêm điều kiện tập trung vào công tác kiểm soát chất lượng hồ sơ, nâng cao vai trò tham mưu nghiệp vụ thay vì bị “cuốn” vào các thao tác kỹ thuật lặp lại.

Trong công tác truyền thông nội bộ, việc ứng dụng các công cụ số và AI góp phần nâng cao đáng kể chất lượng, tốc độ và hiệu quả lan tỏa thông tin. Các công cụ hỗ trợ viết tin, biên tập nội dung, gợi ý tiêu đề, xử lý hình ảnh, dựng video ngắn... giúp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua, văn hóa doanh nghiệp được truyền tải kịp thời, sinh động và phù hợp với từng kênh truyền thông.

Theo đại diện TSHPCo, nhiều năm nay, CĐS được xác định là “đòn bẩy” giúp nâng cao chất lượng điều hành, giảm chi phí vận hành, chuẩn hóa quy trình quản lý và tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp trong doanh nghiệp. TSHPCo xác định đây không đơn thuần là đưa công nghệ vào công việc, mà là thay đổi phương thức quản trị, cách thức phối hợp giữa các bộ phận, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động chung của các bộ phận.

Tuy nhiên, lãnh đạo TSHPCo cũng thẳng thắn nhìn nhận: CĐS không thể thành công nếu chỉ dựa vào công nghệ. Yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt là lực lượng làm công tác hành chính, văn thư và truyền thông, được xác định là nhiệm vụ then chốt để CĐS đi vào thực chất. Trong thời gian tới, TSHPCo tiếp tục triển khai từng bước các giải pháp CĐS gắn với lộ trình chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 2; trong đó, ưu tiên các lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nội bộ. Cùng với đó là yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, xây dựng quy trình vận hành số phù hợp, hiệu quả.

Bài và ảnh: Tùng Lâm