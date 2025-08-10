Khen thưởng con cán bộ, nhân viên Sư đoàn 341 đạt thành tích cao trong học tập

Sáng 10/8, Sư đoàn 341 (Quân khu 4) tổ chức gặp mặt gia đình cán bộ, nhân viên khối cơ quan, các tiểu đoàn trực thuộc và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên là con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong Sư đoàn đạt thành tích cao năm học 2024-2025.

Lãnh đạo Sư đoàn 341 trao phần thưởng cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Dự buổi lễ tuyên dương, khen thưởng có Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội Khuyến học, khuyến tài Sư đoàn; Đại tá Đặng Xuân Thu, Sư đoàn trưởng.

Trong năm học 2024-2025, các cháu là con của các gia đình quân nhân đang công tác tại Sư đoàn 341 đã không ngừng phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Trong đó có 1 cháu đoạt giải quốc gia; 13 cháu đoạt giải cấp tỉnh; 22 cháu đoạt giải cấp huyện; 136 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc.

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 đã biểu dương và chúc mừng các cháu học sinh, sinh viên là con em cán bộ, nhân viên trong Sư đoàn có thành tích học tập cao năm học 2024-2025; đồng thời, hy vọng các cháu sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích cao hơn trong học tập, rèn luyện, luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo hơn nữa, giúp các cháu có thêm động lực để phấn đấu, vươn lên trong học tập, rèn luyện, tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong tương lai.

Sư đoàn 341 trao phần thưởng cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập, năm học 2024-2025.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sư đoàn 341 đã trao những phần thưởng ý nghĩa cho các cháu học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Hoàng Lan