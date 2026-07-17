Khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc của Tổ quốc<sup>(*)</sup>

Khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc của Tổ quốc(*)

Sáng nay (17/7), HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ tư. Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự và có bài phát biểu quan trọng tại Kỳ họp. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh;

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; cùng cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa!

Hôm nay, trong không khí cả nước đang nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2026, tôi rất vui mừng được trở lại Thanh Hóa tham dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí

Đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng để đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại 6 tháng đầu năm, quyết định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào thực tiễn địa phương.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vui mừng nhận thấy, trong thành tựu chung của toàn quốc, Thanh Hóa đã giữ vững vai trò là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Thanh Hóa tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; Kinh tế tiếp tục phát triển; tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 7,21%; đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt trên 34 nghìn tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 43,1% kế hoạch, đứng thứ 9/34 tỉnh, thành phố. Công nghiệp, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách, xuất khẩu, đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt được kết quả tích cực.

Công tác sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Những kết quả đó, đã tạo được nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%, cao nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh, thuộc tốp 10 địa phương cao nhất cả nước; HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu đủ 85 đại biểu, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định.

Toàn cảnh kỳ họp.

Ngay sau bầu cử, Thường trực HĐND tỉnh đã chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời, kịp thời ban hành 330 nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp xã; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của HĐND các xã, phường theo quy định của pháp luật, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động đồng bộ, thông suốt, liên tục, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Hoạt động của HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (kỳ họp thứ Nhất và kỳ họp thứ 2, 3), ban hành 65 nghị quyết tạo yếu tố nền tảng, căn cơ và làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác chuyển đổi số, xây dựng HĐND số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc số hóa tài liệu, ứng dụng gửi, nhận tài liệu điện tử, phần mềm họp không giấy tờ của HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao và từng bước hoàn thiện theo quy định.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí

Thanh Hóa là một trong những cực tăng trưởng của cả nước, để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 11% trở lên thì 06 tháng cuối năm, Thanh Hóa phải nỗ lực cao hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa.

Với tinh thần đó, nhân dịp dự kỳ họp HĐND tỉnh hôm nay, tôi trân trọng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy truyền thống là vùng đất “địa linh nhân kiệt” có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống và cách mạng, đoàn kết, thống nhất đồng lòng, chung sức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, nhất là huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Phải thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư... để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân; năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Hai là, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao nội dung được HĐND tỉnh thảo luận, quyết định tại Kỳ họp này; chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí: “đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước, lợi dân”. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội: Trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển (đây là một đề án rất lớn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định).

Ba là, đổi mới giám sát theo hướng chọn đúng vấn đề, giám sát đến cùng: Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chủ trì xây dựng Đề án: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, trong bối cảnh đã có nhiều chủ trương mới về phân cấp, phân quyền; địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ kiểm soát thực hiện đúng quy trình sang kiểm soát kết quả đầu ra. Do vậy, hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND cũng cần phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu đó.

Vì vậy, tôi đề nghị HĐND tỉnh, HĐND các xã, phường chú trọng cả giám sát định kỳ và giám sát thường xuyên; giám sát song song với thực thi; chuyển mạnh từ lập đoàn giám sát và giám sát bằng văn bản sang giám sát bằng dữ liệu; kiến nghị từ sớm, cảnh báo từ xa dấu hiệu có thể dẫn đến sai phạm và đi đến kết quả cuối cùng đối với những nội dung đã kiến nghị.

Bốn là, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, cấp có thẩm quyền đã đồng ý để Quốc hội tổ chức một Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất vào tháng 8/2026. Dự kiến sẽ thông qua 19 luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật, xem xét quyết định 03 nội dung quan trọng của đất nước. Rất mong nhận được sự quan tâm sâu sắc, đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa vào thành công của Kỳ họp (Tôi nói như vậy vì một số luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu rất quan trọng, sẽ có tác động mạnh mẽ đến các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi mong muốn thông qua HĐND, UBND, UBMTTQVN, các cấp, các ngành của tỉnh để lắng nghe được nhiều ý kiến sâu sắc, sát với cuộc sống của Nhân dân về những nội dung còn có ý kiến khác nhau để có căn cứ thực tiễn báo cáo với Quốc hội xem xét, quyết định).

Đại biểu dự kỳ họp.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Nhân dịp dự kỳ họp hôm nay, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một lần nữa tôi trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã dành sự quan tâm đặc biệt, phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ hiệu quả để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Thanh Hóa để Quốc hội hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả được giao trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cùng sự đồng hành của Trung ương, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vững chắc vai trò cực tăng trưởng quan trọng phía Bắc của Tổ quốc.

Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí!

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Với lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; trân trọng biết ơn các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể nhân dân Thanh Hóa mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Chúc Kỳ họp HĐND tỉnh thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

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(*) Đầu đề của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.