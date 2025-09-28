Khẩn trương sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành công điện khẩn số 17/CĐ-PTDS về việc khẩn trương sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn

Ảnh: Lê Hợi

Theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025, trong đó yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, nước dâng do bão, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn. Tuy nhiên, theo báo cáo của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh, tính đến 10h ngày 28/9/2025, các địa phương mới chỉ sơ tán 999 hộ/3.685 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Dự báo diễn biến và hướng di chuyển của bão số 10 phức tạp, khó lường; để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 24/CĐ-UBND ngày 27/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; đồng thời khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách như sau:

1.Nhiệm vụ của các địa phương

- Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã phường ven biển khẩn trương tổ chức sơ tán dân trong phạm vi 200m tính từ mép nước biển vào đất liền theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt, hoàn thành trước 15 giờ ngày 28/9/2025; Trường hợp diễn biến bão phức tạp, triều cường, nước dâng lớn ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển, tiếp tục sơ tán các hộ dân trong phạm vi cách mép bờ biển 200-500m và cách mép bờ biển trên 500m.

- Giao đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã khu vực miền núi khẩn trương tổ chức sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt; hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9/2025.

-Tiếp tục rà soát các hộ dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm theo phương án sơ tán dân đã được các địa phương xây dựng, phê duyệt; trong đó lưu ý rà soát các hộ đang sinh sống ở vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để khẩn trương tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn; hoàn thành trước 17 giờ ngày 28/9/2025.

2.Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách chủ động kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán dân và ứng phó khắc phục hậu quả do bão số 10 và mưa lũ sau bão.

3.Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện sơ tán người dân theo chỉ đạo nêu trên về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vào 02 thời điểm hàng ngày: Trước 08 giờ và trước 15 giờ (cho đến khi hết tình huống nguy hiểm và người dân trở về nhà).

4.Yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

LP