Khẩn trương khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt

Do ảnh hưởng của bão số 4 kèm theo mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh đã xảy ra sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc cục bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại của Nhân dân. Ngành Xây dựng và các đơn vị quản lý đường bộ đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc xuyên đêm khắc phục sự cố sạt lở tại Km91+300 Quốc lộ 15.

Theo Sở Xây dựng, đến chiều 25/8, trên các tuyến quốc lộ được ủy thác quản lý đã ghi nhận 31 vị trí sạt lở taluy dương, sa bồi rãnh và mặt đường, với tổng khối lượng khoảng 15.988m3.

Trong đó, Quốc lộ 15 và Quốc lộ 15C mỗi tuyến có 9 vị trí; Quốc lộ 16 có 8 vị trí và Quốc lộ 217 có 5 vị trí.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc khắc phục sự cố sạt lở tại Km130+000 Quốc lộ 217.

Ngoài ra, các tuyến quốc lộ còn xảy ra sạt lở taluy âm tại 8 vị trí, với tổng chiều dài khoảng 137m; hư hỏng 3 vị trí cống và 1 vị trí tứ nón cầu trên Quốc lộ 15C.

Mưa lớn cũng gây ngập lụt, ách tắc cục bộ tại 2 vị trí trên Quốc lộ 217, đoạn qua phường Quang Trung và xã Thành Vinh.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc khắc phục sự cố sạt lở tại Km17+830 đường tỉnh 521C.

Trên hệ thống đường tỉnh, sạt lở taluy âm xảy ra tại 5 vị trí, với tổng chiều dài khoảng 84m; hư hỏng tứ nón cầu đường tỉnh 514 và cống trên đường tỉnh 519.

Ngoài ra, mặt đường các tuyến đường tỉnh 514 và 518C bị hư hỏng tại 5 vị trí với tổng diện tích khoảng 2.600m2.

Mưa bão cũng gây ngập lụt, ách tắc tại 6 vị trí trên các tuyến đường tỉnh 520B, 522C, 523, 523E...

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc khắc phục sự cố sạt lở tại Km19+1150 đường tỉnh 530B.

Đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc khắc phục sự cố sạt lở tại Km91+820 Quốc lộ 16.

Ngay sau khi xảy ra các sự cố, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông.

Tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, ngập sâu, lực lượng chức năng tổ chức phát quang cây cối, hót dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước, cắm biển cảnh báo, bố trí rào chắn và phân công người trực gác, hướng dẫn giao thông.

Các lực lượng xã Vạn Xuân tổ chức canh gác không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực ngập sâu.

Các đơn vị quản lý đường bộ cũng phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân hạn chế lưu thông qua những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các vị trí ngập sâu, sạt lở và sụt trượt.

Hiện các địa phương, đơn vị quản lý đường bộ đang huy động lực lượng, phương tiện, máy móc để xử lý các điểm sạt lở, ngập úng; ưu tiên khắc phục những vị trí ảnh hưởng đến giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lê Hợi