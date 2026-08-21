Khẩn trương hoàn thiện các trường phổ thông nội trú TH&THCS tại khu vực biên giới, sẵn sàng cho năm học mới

Ngày 21/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường phổ thông nội trú TH&THCS trên địa bàn các xã Sơn Thủy, Yên Khương và Bát Mọt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra tiến độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Theo báo cáo, 3 trường phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã Sơn Thủy, Yên Khương và Bát Mọt đang được các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, bám sát tiến độ từng ngày, phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình theo đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra các điều kiện chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và đơn vị liên quan đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức, vận hành nhà trường; trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ, giáo viên, trang thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh để trường có thể hoạt động ổn định ngay từ năm học mới.

Sau khi kiểm tra thực tế tại các công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương trong phối hợp triển khai các dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình.

Đối với các hạng mục phụ trợ, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao để kịp thời lắp đặt thiết bị, phục vụ năm học mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ khánh thành, khai giảng năm học 2026-2027; đồng thời hoàn thiện các điều kiện bảo đảm vận hành nhà trường như đội ngũ cán bộ, giáo viên, nước sạch, thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường; mua sắm đồ dùng, sách giáo khoa và các điều kiện thiết yếu phục vụ học sinh.

Đại diện lãnh đạo Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí lưu ý, các đơn vị phải chủ động rà soát toàn bộ các điều kiện trước khi đưa trường vào hoạt động, kịp thời phát hiện, khắc phục những vấn đề phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp, giúp các trường phổ thông nội trú TH&THCS đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027.

Linh Hương