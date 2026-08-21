Chỉ định Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Sáng 21/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức lễ công bố Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá chỉ định Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nêu rõ: Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của Nhân dân, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động đổi mới tư duy theo hướng “chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”, triển khai đồng bộ các mặt công tác, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; được Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu giao nhiệm vụ.

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, là nền tảng quan trọng để đồng chí tân Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục kế thừa, phát huy trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Hoàng Quốc Việt và tập thể Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của tỉnh và cuộc sống bình yên của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an Nhân dân; bảo đảm mọi hoạt động của Công an tỉnh đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền theo đúng quy định.

Đại biểu dự buổi lễ.

Đồng thời, nhanh chóng nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều nhiệm vụ lớn như: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Công an tỉnh là phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đảng ủy Công an tỉnh cần lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, đánh giá tình hình; kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Cần đặc biệt chú trọng các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm như: Khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, tuyến biên giới, tuyến biển, địa bàn đô thị, địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; các dự án lớn, trọng điểm, các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, lao động, khiếu kiện đông người, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội.

Toàn cảnh buổi lễ.

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phải là trung tâm đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, trách nhiệm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Thanh Hóa có bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ sắc bén, pháp luật tinh thông, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh biên giới, biển đảo...

Cùng với đó, phải nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, “tín dụng đen”, lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã, phường thật sự vững mạnh, hiện đại, bám cơ sở, gần dân, sát dân. Phải coi cơ sở là địa bàn chiến lược, là nơi kiểm nghiệm hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an xã, phường phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc dân, kịp thời phát hiện, xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp, vấn đề phát sinh ngay từ đầu, ngay tại cơ sở; không để việc nhỏ thành việc lớn, không để phát sinh phức tạp kéo dài.

Đối với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, cộng sự, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Hoàng Quốc Việt trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; cùng nhau xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lực lượng Công an Thanh Hóa ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Quốc Hương