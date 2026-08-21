Tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài

Trong thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Ban Nội chính Trung ương, Tỉnh ủy giao, góp phần tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp (CCTP), giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh tại buổi làm việc.

7 tháng vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổng kết, sơ kết thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP. Ban đã chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng nắm chắc, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, làm việc với các cơ quan chức năng, các địa phương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Trong số 21 vụ việc khiếu kiện phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh, đến nay 15 vụ việc đã được giải quyết xong hoặc cơ bản ổn định; 6 vụ việc còn lại đang được các cơ quan chức năng chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi làm việc.

Ban đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh PCTNLPTC và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Từ đầu năm đến nay, Ban đã tiếp 144 lượt công dân về 92 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 1.607 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Qua đó, nhiều đơn thư phức tạp được giải quyết “thấu lý, đạt tình”, hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng nắm, đánh giá tình hình về công tác nội chính, trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi lên về ANTT...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy diễn ra sáng 21/8, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, khó khăn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP.

Tham mưu, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các vụ án về tham nhũng, lãng phí thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; các vấn đề nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt phải xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải điều hành trên dữ liệu, có bộ chỉ tiêu, kết quả cụ thể.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác cải cách tư pháp; triển khai nghiêm túc các quy chế phối hợp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm các hoạt động tố tụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình tổ chức các cơ quan tiến hành tố tụng theo khu vực; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp; làm tốt công tác phối hợp giữa chính quyền với tòa án Nhân dân trong giải quyết các vụ án hành chính, vụ án dân sự. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí cũng lưu ý, trong thời gian tới Ban Nội chính Tỉnh ủy cần chủ động hơn nữa trong việc chủ trì, cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng kịp thời tổng hợp các dạng sai phạm mang tính chất phổ biến đã được chỉ ra trong các kết luận điều tra, truy tố, trong các bản án để tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức phòng ngừa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTNLPTC gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc Hương