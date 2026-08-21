Giám sát về trách nhiệm của UBND cấp xã trong quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp

Chiều 21/8, Đoàn giám sát liên ngành của tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến làm trưởng đoàn đã giám sát về trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp tại xã Lưu Vệ.

Đoàn giám sát liên ngành làm việc tại UBND xã Lưu Vệ.

Xã Lưu Vệ hiện có 15 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, trong đó 7 cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và 8 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Các cơ sở chủ yếu có quy mô hộ kinh doanh, phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn.

Đoàn giám sát kiểm tra tại cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Lưu Vệ.

Qua kiểm tra tại một số cơ sở cho thấy, hầu hết đều chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản sản phẩm.

Đoàn giám sát đã làm rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, đề nghị UBND xã Lưu Vệ tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước, thường xuyên rà soát, cập nhật và quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra theo mức độ nguy cơ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện kinh doanh; đồng thời phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các ngành chức năng, Hội Nông dân và người dân trong giám sát, phản ánh sai phạm. Qua đó, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp đúng quy định, bảo vệ quyền lợi và sản xuất an toàn cho nông dân.

Hoàng Lan