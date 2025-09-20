Khám phá các chương trình du lịch mùa thu

Giữa tiết trời thu mát lành, xứ Thanh đang trở thành điểm hẹn lý tưởng với đa dạng các hành trình và sản phẩm du lịch hấp dẫn. Từ những khu nghỉ dưỡng biển trong lành, cho đến mùa vàng miền Tây đã được các doanh nghiệp lữ hành đưa vào chương trình khai thác cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Du khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Nhắc đến du lịch mùa thu xứ Thanh, hẳn đây là thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách khám phá Pù Luông với những thửa ruộng bậc thang chuyển màu vàng óng, hòa quyện cùng nếp nhà sàn nằm nép mình bên sườn núi. Tour “Khám phá mùa vàng Pù Luông” thường được các đơn vị lữ hành thiết kế kéo dài 3 ngày 2 đêm, đưa du khách đến những bản làng nổi tiếng về du lịch cộng đồng như bản Đôn, bản Bầm, bản Báng, bản Hiêu... Tại đây, du khách cũng có thể tham gia trekking, chụp ảnh ruộng bậc thang, tắm thác, chèo thuyền, thưởng thức ẩm thực đặc sắc với cơm lam, gà nướng, cá suối và trải nghiệm ngủ homestay.

Quản lý Puluong Jungle Lodge Bùi Việt Anh chia sẻ: “Mùa thu ở Pù Luông được nhiều du khách đánh giá là mùa đẹp nhất trong năm. Nhiệt độ mát mẻ, ruộng bậc thang lúa chín vàng, các bản làng nhộn nhịp khách du lịch và không quá đông. Khách rất thích trải nghiệm các tour trekking và đạp xe xuyên bản vì cảnh sắc đẹp, khí hậu dễ chịu và người dân mến khách. Cùng với dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, chúng tôi cũng tăng cường giới thiệu các hoạt động văn hóa bản địa như múa sạp, dệt thổ cẩm, tổ chức Tết Trung thu... để du khách có thêm trải nghiệm khi đến với Pù Luông dịp này”.

Mùa thu xứ Thanh còn quyến rũ du khách bởi những hành trình du lịch tâm linh - sinh thái kết hợp. Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đang độ vào thu đẹp tựa bức họa cổ, với rừng cây đổi màu lá, đền miếu trang nghiêm, tĩnh lặng. Du khách có thể kết hợp tham quan Lam Kinh cùng tour “Theo dấu chân anh hùng Lê Lợi”. Với lịch trình hấp dẫn, đây cũng chính là thời điểm các đoàn khách học sinh, sinh viên tổ chức hoạt động ngoại khóa đến Lam Kinh và các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Mùa thu cũng là dịp thích hợp để du khách khám phá suối cá thần Cẩm Lương. Đây là một trong những điểm du lịch gắn với truyền thuyết kỳ bí, nơi hàng nghìn con cá bơi lội dưới chân núi Trường Sinh. Một số công ty du lịch đã xây dựng tour “Khám phá huyền thoại suối cá thần - trải nghiệm miền Tây xứ Thanh” kết hợp thưởng thức ẩm thực đặc sản miền núi như măng chua, cá suối nướng, lợn bản. Các chương trình tour phù hợp cho nhóm bạn trẻ hoặc gia đình muốn trải nghiệm trong 2 ngày 1 đêm.

Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch quốc tế Lạc Hồng (phường Hạc Thành) Lê Thị Phương cho biết: “Hiện nay, chúng tôi cung cấp trên 30 tour du lịch khám phá mùa thu đông nội tỉnh và trên 60 chương trình tour nội địa, đồng thời linh hoạt lịch trình theo nhu cầu của du khách. Qua khảo sát, phản hồi của du khách về các tour khá tốt. Đây thời điểm giá dịch vụ giảm khoảng 10%, cùng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan rất đẹp nên dễ dàng tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời như cắm trại, khám phá đời sống văn hóa bản địa, tham gia các hoạt động lễ hội... Sự chân thật và gần gũi từ các hoạt động trải nghiệm chính là điểm nhấn khác biệt, tạo nên sức hút cho du lịch mùa thu xứ Thanh. Bắt kịp xu hướng phát triển, sản phẩm du lịch của Lạc Hồng Travel năm nay đã được thiết kế đa dạng hơn, kết hợp trải nghiệm - nghỉ dưỡng - văn hóa. Đặc biệt, chúng tôi khuyến khích du khách tham gia tour ngắn ngày đến Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, Bến En... và các khu nghỉ dưỡng biển kết hợp chăm sóc sức khỏe”.

Được biết, ngoài thiên nhiên và di sản, nhiều đơn vị lữ hành đã tập trung khai thác các tour du lịch gắn với khám phá ẩm thực. Đây là thời điểm các món ăn truyền thống như nem chua, chả tôm, bánh răng bừa, cơm lam, gà đồi hay cá suối nướng trở nên hấp dẫn hơn nhờ tiết trời se lạnh. Một số tour còn được thiết kế để du khách trải nghiệm ẩm thực và trực tiếp chế biến, qua đó hiểu thêm văn hóa ẩm thực địa phương. Những chi tiết nhỏ ấy được kỳ vọng sẽ tạo nên nét riêng cho hành trình du lịch mùa thu xứ Thanh năm nay.

Từ miền biển đến miền núi, từ di tích lịch sử đến những bản làng bình dị trong mùa thu xứ Thanh hội tụ đủ sắc thái để chạm vào cảm xúc mỗi người. Dù chọn hành trình nào, du khách cũng có thể tìm thấy sự bình yên và trải nghiệm mới lạ.

Bài và ảnh: Hoài Anh