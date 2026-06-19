Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 - ngày hội lớn của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Hội báo toàn quốc 2026.

Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Hải Phòng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Dự Lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại lễ khai mạc.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà báo lão thành; lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội viên Hội nhà báo các cấp; các đoàn báo chí quốc tế, cùng đông đảo bạn đọc, khán giả...

BÁO CHÍ VIỆT NAM - TRUNG THÀNH, SÁNG TẠO, TRÁCH NHIỆM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

​Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng .

Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi chúng ta vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”.

“Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Hội Báo toàn quốc năm 2026 thực sự là bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà, với sự tham gia của 87 gian trưng bày đến từ các Liên chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Điểm nhấn nổi bật của không gian Hội Báo là Khu vực trưng bày trung tâm - được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Bên cạnh đó là không gian trưng bày đặc sắc của đơn vị chủ nhà với thông điệp “Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng”, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tiếp nối thành công của những năm trước, trong khuôn khổ Hội Báo năm 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc tiếp tục được tổ chức, hứa hẹn mang tới một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với 11 phiên thảo luận chuyên sâu.

Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đặc biệt là bài toán “AI - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam”...

Điểm đặc biệt nữa là chuỗi hoạt động phong phú, từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại di tích lịch sử Hải Phòng, cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả thực tiễn.

“Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng - những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng”, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại sự kiện.

Từ góc độ địa phương đăng cai, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, các kết quả đạt được của thành phố Hải Phòng trong suốt thời gian qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại hàng đầu của khu vực, thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự, đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo để góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận; cổ vũ, thôi thúc khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng mỗi bài báo, mỗi thước phim phóng sự, thời sự sẽ phản ánh mạnh mẽ hơn nữa về môi trường đầu tư thông thoáng; những cơ chế chính sách vượt trội; những dự án trọng điểm; các giá trị văn hóa, lịch sử, cũng như quảng bá hình ảnh đất và người Hải Phòng tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc”, đồng chí Lê Ngọc Châu bày tỏ.

MỖI CƠ QUAN BÁO CHÍ PHẢI LÀ MỘT PHÁO ĐÀI VỮNG CHẮC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Quán triệt tư tưởng đó, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, thời gian qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ: quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.

Đồng chí đánh giá, chủ đề các phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội Báo đã đi thẳng vào những vấn đề nóng nhất của nghề báo hôm nay: đổi mới mô hình tòa soạn, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số - minh chứng cho bản lĩnh và khát vọng của đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. "Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Tiếp đến, những người làm báo phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

"Làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng", đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý.

Đồng chí cũng đề nghị báo chí phải làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng; truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, người làm báo phải kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo.

“Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng”, đồng chí đề nghị.

Nhiệm vụ nữa được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề cập là các cơ quan báo chí cần đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống đội ngũ để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. "Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn lửa khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và khát vọng", đồng chí nhấn mạnh.

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐẤT NƯỚC

Hội Báo toàn quốc 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội nhà báo, với tổng số 87 gian trưng bày, phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu thành phố Hải Phòng, khu các cấp Hội nhà báo, khu trưng bày ngoài trời. Các không gian được thiết kế theo hướng hiện đại, mở rộng khả năng tương tác với công chúng, đồng thời thể hiện rõ bản sắc riêng của từng cơ quan báo chí, từng vùng miền và từng loại hình báo chí.

Điểm nhấn nổi bật của Hội Báo năm nay là Không gian trưng bày trung tâm: “Báo chí Việt Nam: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong Lễ khai mạc.

Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật, đồ họa và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu, trách nhiệm và cơ hội đặt ra đối với báo chí trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và cách mạng công nghệ hiện nay.

Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện Trưng bày chuyên đề ngoài trời “Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam” với chiều dài gần 150m. Thông qua các hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo, tranh cổ động được tuyển chọn công phu, Trưng bày giới thiệu vai trò của báo chí trong việc gìn giữ, bảo tồn, quảng bá và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc qua các thời kỳ lịch sử; phản ánh sinh động mối quan hệ mật thiết giữa báo chí và văn hóa Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

Nội dung trưng bày trải dài từ các ấn phẩm báo chí đầu tiên góp phần truyền bá chữ Quốc ngữ, bảo tồn phong tục tập quán truyền thống; báo chí với nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong kháng chiến; cho đến những thành tựu nổi bật của báo chí trong công cuộc phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

Đến với không gian này, công chúng không chỉ được tiếp cận với những tư liệu báo chí quý giá mà còn có cơ hội nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của báo chí như một chủ thể sáng tạo văn hóa, một kênh lan tỏa các giá trị tốt đẹp của dân tộc và góp phần định hướng phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.

Theo Báo Nhân Dân