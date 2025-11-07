Khai mạc giải bóng đá nam, nữ trong chương trình thi đấu Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa

Chiều 7/11, tại sân bóng đá Việt Hùng (phường Hạc Thành) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá nam, bóng đá nữ nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2025.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Tham dự giải có gần 300 cầu thủ, huấn luyện viên của 15 đội bóng nam, nữ đến từ các địa phương trong tỉnh, trong đó bao gồm 9 đội bóng đá nam, 6 đội bóng đá nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đề nghị các cầu thủ, huấn luyện viên nêu cao tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng”, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong tổ chức và thi đấu, chấp hành nghiêm luật, điều lệ giải và các quy định của Ban Tổ chức. Qua đó, góp phần vào sự thành công chung của giải, cống hiến cho khán giả những trận đua tranh sôi động, hấp dẫn với tinh thần fair-play.

Cầu thủ đội bóng đá nam phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn tranh tài quyết liệt trên sân.

Ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ đã bước và tranh tài sôi nổi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả.

Giải dự kiến bế mạc vào chiều 10/11. Ban Tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng cho các đội đoạt giải nhất, nhì và đồng hạng ba ở các nội dung thi đấu.

Thành tích của các đơn vị sẽ tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Anh Tuân