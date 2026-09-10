Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Quang

Chiều 10/9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Quang năm 2026. Đại tá Phạm Ngọc Nhân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Tổng đạo diễn cuộc diễn tập dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Quang năm 2026.

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu phòng thủ”. Ngay sau khai mạc, các nội dung diễn tập được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm đúng nội dung, thời gian và an toàn tuyệt đối.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng tham mưu, hiệp đồng của lực lượng vũ trang, các ban, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Phạm Ngọc Nhân phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Ngọc Nhân yêu cầu các lực lượng chấp hành nghiêm quy định, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ; quản lý tốt lực lượng, vũ khí, trang bị, vật chất, phương tiện kỹ thuật; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí, trang bị, phương tiện trước, trong và sau diễn tập.

Đồng thời, tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường Đông Quang năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (10 và 11/9).

Hoàng Lan