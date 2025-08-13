Khai giảng các lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2025-2026

Chiều 13/8, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K52A khóa học 2025-2026 và lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) năm 2025.

Các đại biểu và học viên dự khai giảng.

Khóa học có 245 học viên, gồm 200 học viên của 4 lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K52A và 45 học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính dành cho cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn.

TS Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc.

Trong thời gian 6 tháng, học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; quản lý kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; kỹ năng lãnh đạo, quản lý...

Ngoài giờ học lý thuyết, học viên tham gia tìm hiểu thực tế tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó làm rõ hơn mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Việc tổ chức lớp đào tạo lý luận chính trị là hoạt động cụ thể hóa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng, giữa Việt Nam - Lào nói chung. Các lớp học cũng là dịp để học viên trang bị kiến thức lý luận chính trị, nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Hằng