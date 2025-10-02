Khắc phục tình trạng sạt lở ở núi Linh Trường đảm bảo đời sống cho người dân

Hàng chục hộ dân ở thôn Hải Sơn và Liên Minh, xã Hoằng Tiến đang sống trong lo lắng, bất an vì núi Linh Trường xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá sau các đợt mưa lớn vừa qua.

Đất đá từ núi Linh Trường sạt lở uy hiếp đời sống nhiều hộ dân thôn Hải Sơn và Liên Minh, xã Hoằng Tiến.

Tuyến đường thuộc thôn Hải Sơn vẫn còn một lượng lớn bùn đất chưa được dọn hết. Đồng thời, trong nhiều ngôi nhà của các hộ dân sống ven chân núi Linh Trường đất đá sạt xuống vẫn còn ngổn ngang. Chị Lê Thị Nhung cho biết: "Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 diễn ra vào cuối tháng 8/2025, đất đá trên núi áo ào đổ xuống tràn cả vào nhà tôi. Lúc đất đá sạt lở xuống, tôi chỉ kịp báo cho các con, cháu nhanh chóng di tản đến nơi an toàn. Hiện nay một lượng lớn đất đá vẫn còn lấp đầy trước sân, ngõ nhà tôi".

Nhà bà Lê Thị Ngoan nằm cách chân núi Linh Trường khoảng 50m. Vẫn chưa hết bàng hoàng, bà nhớ lại: "Trong cơn bão số 5 bùn đất từ trên núi Linh Trường sạt lở xuống khiến nhiều cây cối trong vườn và gia cầm của nhà tôi bị vùi lấp hết. Sau đó, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng đến giúp gia đình tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Hiện nay, phía chuồng trại chăn nuôi của gia đình vẫn còn bị lấp bởi bùn đất".

Các cụ cao niên của 2 thôn Hải Sơn và Liên Minh cho biết, họ đã ở đây hàng chục năm nay, thậm chí từ thời ông cha nhưng chưa bao giờ có tình trạng đất đá trên núi đổ xuống mỗi khi mưa bão. Tuy nhiên, 2 năm gần đây tình trạng này diễn ra nhiều hơn và ngày càng nguy hiểm. Cứ mưa to là nước trên núi lại đổ xuống ào ào, đất đá, cây cối sạt trượt theo khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Hoằng Tiến Lê Duy Trọng cho biết: "Do ảnh hưởng của các cơn bão số 3 và số 5 đã khiến một lượng lớn đất đá từ núi Linh Trường sạt lở xuống đường và 6 nhà dân. Sạt lở đất đá đã làm đổ sập một số công trình phụ, tường nhà các hộ dân gần chân núi. Ngay sau khi nhận được phản ánh của Nhân dân, UBND xã đã huy động nhân lực, máy móc nạo vét đất đá, khơi thông đường đi lại. Đồng thời, hỗ trợ di dời 11 hộ, với 36 nhân khẩu sinh sống ven chân núi Linh Trường có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn".

Trước ảnh hưởng của thiên tai, chính quyền xã Hoằng Tiến đã xây dựng phương án sơ tán các hộ dân sát chân núi Linh Trường đến nơi an toàn và cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá. Đồng thời, phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, mở sổ ghi chép diễn biến sạt lở đất đá để có biện pháp ứng phó kịp thời; tuyên truyền, vận động các hộ dân tuyệt đối không trở lại nơi ở khi chưa có thông báo của chính quyền địa phương. Mặt khác, UBND xã đã báo cáo tình trạng sạt lở đất đá ở núi Linh Trường lên Sở Nông nghiệp và Môi trường để phương án xử lý sớm.

Bài và ảnh: Xuân Thu