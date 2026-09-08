Khả năng không khí lạnh ảnh hưởng tới vùng núi phía Bắc vào đêm 9/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 9/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9/9 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 9/9 đến ngày 10/9 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 9/9 trời chuyển mát.

Cảnh báo, từ chiều tối ngày 9/9 đến ngày 10/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 10/9, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, từ đêm 9/9, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4- 5. Từ trưa chiều 10/9, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1,5-2,5m, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển đông từ 2-3m; biển động. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Đối với tình hình mưa lớn ở Trung Bộ và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ khoảng ngày 10/9 đến hết đêm 11/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 250 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm/3h. Từ ngày 12/9, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Chiều tối và tối 8/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi và Gia Lai và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm 8/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

“Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1,” Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh và thành phố Quảng Ninh, Quảng Ngãi và Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các tỉnh trên.

Theo đó, từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 8/9, khu vực các tỉnh và thành phố tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Quảng Ninh 10-30mm, có nơi trên 50mm; Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng 20-40mm, có nơi trên 90mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường:

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 12 giờ đến 14 giờ ngày 8/9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to như: Quất Đông 51mm (Quảng Ninh); Hành Dũng 62mm (Quảng Ngãi); Tam Lộc 81mm, Đầu mối hồ Phước Hà 70mm (thành phố Đà Nẵng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh và thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài dao động ở trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Lúc 13 ngày 8/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,17m, trên báo động 1 0,17m./.

Theo TTXVN