Kết nối yêu thương - nâng tầm chất lượng chăm sóc người bệnh

Dù không trực tiếp tham gia điều trị, nhưng đội ngũ làm công tác xã hội (CTXH) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa lại giữ vai trò đặc biệt trong việc kết nối, sẻ chia và nâng đỡ tinh thần người bệnh. Hơn 6 năm qua, CTXH đã từng bước khẳng định vị trí, góp phần xây dựng môi trường y tế nhân văn, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm.

Cán bộ Phòng CTXH Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Nhịp cầu thầm lặng giữa bệnh viện và người bệnh

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, CTXH chính thức được định hình từ năm 2017 với tổ CTXH trực thuộc Phòng Điều dưỡng. Đến năm 2020, Phòng CTXH được thành lập độc lập. Hiện phòng được tổ chức thành 3 tổ chuyên môn: hỗ trợ người bệnh; quản lý hành chính - chăm sóc khách hàng; truyền thông giáo dục sức khỏe, với gần 20 cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết. Họ âm thầm hiện diện tại các khoa, phòng để kịp thời hỗ trợ, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc cho người bệnh. Tính từ năm 2020 đến nay, hơn 1,1 triệu lượt người bệnh đã được hỗ trợ trực tiếp, góp phần giảm tải áp lực cho y, bác sĩ, đồng thời nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cũng được đội ngũ CTXH tích cực triển khai. Họ trở thành “cánh tay nối dài” trong tư vấn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Đặc biệt, từ năm 2021 tổng đài chăm sóc khách hàng 19001536 đi vào hoạt động đã tạo kênh tương tác hai chiều hiệu quả giữa bệnh viện và người bệnh. Hàng chục nghìn cuộc gọi khảo sát, tiếp nhận ý kiến đã góp phần đưa tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên gần 96%.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ hành chính, các chương trình thiện nguyện cũng được duy trì thường xuyên, trở thành điểm sáng trong hoạt động CTXH. Hơn 230.000 suất ăn từ thiện, gần 45.000 phần quà đã được trao tặng; hơn 800 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí điều trị với tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng.

Chị Lê Thị H., bệnh nhân điều trị dài ngày tại bệnh viện xúc động chia sẻ: "Những lúc khó khăn nhất, không chỉ có bác sĩ cứu chữa mà còn có các anh chị CTXH động viên, giúp đỡ từng bữa ăn. Sự quan tâm ấy khiến chúng tôi có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật".

Không dừng lại ở đó, nhiều mô hình nhân văn như “Chuyến xe nghĩa tình”, “Cắt tóc miễn phí”, “Tủ sách bệnh viện”, “Hỗ trợ bệnh nhân chạy thận”... được duy trì đều đặn. Đặc biệt, các hoạt động “chữa lành tinh thần” như phiên chợ 0 đồng, trung thu cho bệnh nhi, câu lạc bộ Yoga cười hay các chương trình nghệ thuật đã góp phần xoa dịu áp lực tâm lý cho người bệnh.

Phát triển dịch vụ CTXH chuyên sâu đáp ứng yêu cầu mới

Trong bối cảnh ngành y tế ngày càng chú trọng chăm sóc toàn diện, CTXH không còn dừng lại ở hoạt động hỗ trợ hay từ thiện mà đang phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên CTXH tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội xuyên suốt quá trình điều trị. Họ thường trực tại các khoa, phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, điều dưỡng để nắm bắt hoàn cảnh và nhu cầu của từng bệnh nhân, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp. Các câu lạc bộ người bệnh theo nhóm bệnh lý cũng được tổ chức định kỳ, tạo không gian để bệnh nhân chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời được các chuyên gia y tế tư vấn trực tiếp.

Không bó hẹp trong phạm vi bệnh viện, hoạt động CTXH còn được mở rộng ra cộng đồng. Bệnh viện đã chủ động kết nối với nhiều tổ chức, đơn vị để triển khai các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, truyền thông phòng bệnh tại vùng sâu, vùng xa. Sự phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức xã hội đã góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Một điểm nổi bật khác là công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Trong hơn 6 năm qua, Phòng CTXH đã thực hiện hàng nghìn tin, bài, phóng sự, video truyền thông. Không chỉ cung cấp thông tin, hoạt động này còn góp phần thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe. Việc duy trì hiệu quả các nền tảng số như website, fanpage, youtube, zalo... cho thấy sự thích ứng nhanh chóng của đội ngũ CTXH với xu thế truyền thông hiện đại, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp, những nghĩa cử nhân ái trong xã hội.

Sau hơn 6 năm xây dựng và phát triển, CTXH tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vị thế là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện qua các con số mà còn ở sự thay đổi rõ nét trong chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Bài và ảnh: Tô Hà