Kết nối vùng miền từ những sản phẩm đặc trưng

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, không gian trưng bày “Sản phẩm đặc trưng, văn hóa - du lịch TP Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ” tạo điểm nhấn sinh động.

Công ty TNHH Thực phẩm & Thương mại dịch vụ Lê Gia, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu sản phẩm “Nước mắm Lê Gia - Cốt đặc biệt 40N” đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Tại chương trình Kết nối giao thương giữa các hệ thống phân phối hiện đại với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, công ty đã ký kết thành công đơn hàng mới số lượng lớn với các đối tác.

Đại diện Saigon Co.op tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay, Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa đã và đang kinh doanh nhiều sản phẩm của địa phương.

Khách hàng tìm hiểu về sản phẩm chè sen Chính Hà của tỉnh Thanh Hóa. Từ một cơ sở nhỏ lẻ, chè sạch Chính Hà đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, được đánh giá cao trong chương trình OCOP của tỉnh Thanh Hóa, đưa hương trà xứ Thanh vươn xa hơn trên bản đồ nông sản Việt.

Gian hàng tỉnh Cao Bằng với nhiều nông sản đặc trưng như hạt dẻ, thạch đen, trà thảo dược, các sản phẩm chế biến từ nông, lâm sản và không không gian trưng bày giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm quảng bá các danh lam thắng cảnh, tour, tuyến du lịch đặc sắc.

Gian hàng của tỉnh Nghệ An với các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu công nghệ, sản phẩm của Tập đoàn TH.

Đại biểu ấn tượng với các tour du lịch được giới thiệu của tỉnh Thái Nguyên.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP Hồ Chí Minh giới thiệu các sản phẩm máy móc, công nghệ được sử dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hằng