Kết nối hôm nay – Vững bước tương lai

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình “Poly Connect Fest 2026”, thu hút gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia, tạo không gian trải nghiệm thực tế và hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

Học sinh được trực tiếp trải nghiệm việc ứng dụng công nghệ trong học tập, nghiên cứu.

Tại ngày hội, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm theo định hướng “Thực học – Thực nghiệp”. Học sinh trực tiếp tham gia các gian hàng ngành học như công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa, logistics; đồng thời trải nghiệm lớp học ứng dụng AI, kỹ năng số và các hoạt động tương tác. Thông qua các hoạt động này, học sinh chủ động khám phá năng lực, sở thích của bản thân thay vì chỉ tiếp cận thông tin lý thuyết.

Tham gia chương trình, học sinh còn được hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.

Em Hoàng Văn Đại, học sinh Trường THPT Hậu Lộc 1 (xã Hòa Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Em đang quan tâm đến ngành logistics. Khi tham gia chương trình, em hiểu rõ hơn về ngành, không còn nhiều thắc mắc và có thể đưa ra lựa chọn phù hợp cho mình”.

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, chương trình còn mang đến góc nhìn từ thị trường lao động thông qua talkshow với sự tham gia của các chuyên gia đến từ TopCV. Từ dữ liệu tuyển dụng và nhu cầu thực tế, các diễn giả chỉ ra khoảng cách giữa đào tạo và việc làm, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng.

Đại diện các doanh nghiệp tham gia “Poly Connect Fest 2026”.

Ông Nguyễn Bảo Long, đại diện Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam, nhận định: “Chúng tôi khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm, tham quan doanh nghiệp do nhà trường kết nối. Khi doanh nghiệp đã hợp tác với nhà trường, họ cũng nhìn thấy tiềm năng của sinh viên. Những bạn tham gia sớm, nếu có năng lực sẽ có nhiều cơ hội được giữ lại làm việc lâu dài”.

Những chia sẻ từ doanh nghiệp cũng gắn với định hướng đào tạo mà FPT Polytechnic đang triển khai, đó là đưa yếu tố thực tiễn vào ngay trong quá trình học. Cô Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, cho biết: “Nhà trường chú trọng các hoạt động trải nghiệm và luôn đồng hành để mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngay từ khi còn học, các em đã được thực tập và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp”.

Bên cạnh vai trò của nhà trường, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò kết nối, đưa các hoạt động hướng nghiệp đến gần hơn với học sinh, đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ năng mới trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cho biết: “Chương trình không chỉ giúp học sinh, sinh viên nâng cao kỹ năng học tập mà còn hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, hình thành tư duy sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI trong học tập và cuộc sống”.

Từ trải nghiệm thực tế, góc nhìn doanh nghiệp đến định hướng của nhà trường và tổ chức Đoàn, “Poly Connect Fest 2026” đã tạo nên một chuỗi kết nối rõ ràng, giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề và hiểu thị trường lao động. Khi khoảng cách giữa học và làm được rút ngắn ngay từ khâu định hướng, mỗi học sinh sẽ chủ động hơn trong lựa chọn tương lai.

Hương Quỳnh