OECD, IMF, IIF đồng loạt cảnh báo rủi ro lớn với nền kinh tế toàn cầu

Ba tổ chức tài chính - kinh tế lớn trên thế giới vừa đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro từ mức nợ công tăng vọt và chi phí vay vốn leo thang trên toàn cầu. Áp lực ngân sách, nguy cơ bất ổn tài chính đang đe dọa trực tiếp các nền kinh tế phát triển lớn nhất hiện nay.

Trong báo cáo công bố ngày 23/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Viện Tài chính Quốc tế (IIF) đồng loạt gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động của lãi suất tăng cao đối với khối nợ toàn cầu đã chạm mốc 365.000 tỷ USD.

IIF, tổ chức đại diện cho ngành ngân hàng toàn cầu, nhận định thế giới đang bước vào một giai đoạn mà nợ có xu hướng gia tăng mang tính cơ cấu. Chính phủ và doanh nghiệp phải tăng đầu tư cho công nghệ mới, trong khi đồng thời đối mặt với chi phí ngày càng lớn do dân số già hóa. Theo IIF, nợ toàn cầu có thể tiếp tục tăng nhanh khi các chính phủ và doanh nghiệp cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng và củng cố vị thế trong một nền kinh tế đang trải qua những thay đổi lớn về cơ cấu.

Trong khi đó, OECD cảnh báo chi phí trả nợ công tăng là một trong những rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

Cảnh báo này tương đồng với nhận định của Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva được đưa ra hôm 23/9. Bà cho rằng các nền kinh tế phát triển cần nhanh chóng hành động để giảm vay nợ và kiểm soát đà gia tăng của nợ công. Theo bà Georgieva, những cú sốc kinh tế liên tiếp trong những năm qua đã đẩy nợ toàn cầu tăng lên từng bước, trong khi nhiều chính phủ chưa có biện pháp đủ mạnh để kiểm soát chi phí trả nợ. Bà kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thể hiện quyết tâm và thực hiện những biện pháp cần thiết.

Dù vậy, OECD đánh giá kinh tế toàn cầu trong năm nay vẫn có sức chống chịu tốt hơn dự kiến, bất chấp những tác động từ xung đột tại Trung Đông. Tuy nhiên, giá dầu và khí đốt tăng trở lại đang làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng kinh tế trong những tháng tới. OECD dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,9% trong năm 2026, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6. Ngược lại, triển vọng năm 2027 được điều chỉnh giảm từ 3,1% xuống 3%.

OECD cũng cảnh báo hiện tượng El Niño được dự báo có thể mạnh nhất trong khoảng 1.000 năm là một rủi ro đáng kể đối với kinh tế toàn cầu. Hiện tượng thời tiết cực đoan này có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp và đẩy giá lương thực tăng.

Thúy Hà