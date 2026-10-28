Jordan và Syria lập ủy ban an ninh chung sau các cuộc không kích gây thương vong dân thường

Ngày 28/10, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Asaad al-Shaibani, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi cho biết các cuộc không kích được tiến hành dựa trên thông tin tình báo thực địa, nhằm vô hiệu hóa những mối đe dọa đã được xác định và các cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào an ninh Jordan. Ông Safadi đồng thời bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc về thương vong dân thường trong chiến dịch.

Theo tuyên bố chung của hai bộ ngoại giao, ủy ban an ninh sẽ xem xét các chi tiết liên quan đến chiến dịch quân sự, đánh giá những hệ quả phát sinh và tăng cường phối hợp tình báo, an ninh giữa hai nước. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại, bảo vệ dân thường và ngăn ngừa các sự cố tương tự tái diễn.

Các cuộc không kích diễn ra tối 26/10 tại miền Nam Syria, sau vụ tấn công nhằm vào một nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp ở khu vực Karak, miền Nam Jordan, khiến 9 người thiệt mạng. Giới chức Jordan cho rằng các đối tượng liên quan đến vụ tấn công có mối liên hệ với các nhóm vũ trang hoạt động bên kia biên giới và xác định các mục tiêu tại Syria là những địa điểm của IS. Tuy nhiên, chưa có tổ chức nào chính thức nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhà thờ.

Jordan cho biết các cuộc không kích đã tiêu diệt hơn 20 phần tử IS và phá hủy một kho vũ khí lớn. Trong khi đó, cơ quan phòng vệ dân sự Syria thông báo 7 dân thường thiệt mạng tại các tỉnh Daraa và Sweida, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Tại thị trấn Al-Mismiyah thuộc tỉnh Daraa, 4 thành viên trong cùng một gia đình, bao gồm 3 trẻ em, được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

Trước đó, ngày 27/10, Bộ Ngoại giao Syria lên án các cuộc không kích, cho rằng chiến dịch được tiến hành khi chưa có sự phối hợp hoặc thông báo trước với Damascus, vi phạm không phận và chủ quyền của Syria. Chính quyền Syria đồng thời kêu gọi thiết lập cơ chế phối hợp an ninh và thực địa khẩn cấp để bảo vệ khu vực biên giới chung, ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Vân Bình