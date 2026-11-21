Estonia đóng các cửa khẩu đường bộ với Nga, Moskva cảnh báo đáp trả

Estonia thông báo sẽ đóng các cửa khẩu đường bộ với Nga trong ít nhất 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/12, với lý do bảo đảm an ninh quốc gia. Động thái này vấp phải phản ứng từ Moskva, khi Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả về chính trị và ngoại giao.

Ngày 20/11 Chính phủ Estonia thông báo quyết định đóng các cửa khẩu đường bộ với Nga trong thời gian tối thiểu 6 tháng, nhằm ứng phó với những quan ngại về an ninh. Quyết định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/12.

Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho biết việc đóng cửa khẩu là cần thiết để cải thiện tình hình an ninh nói chung và sau 6 tháng sẽ quyết định có tiếp tục duy trì lệnh đóng cửa này hay không.

Trước đó, Estonia cáo buộc các cơ quan an ninh Nga đứng sau âm mưu phóng hỏa một công ty quốc phòng của nước này. Tallinn cho rằng đây là vụ việc thứ hai có tính chất tương tự xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên, Điện Kremlin bác bỏ mọi liên quan đến vụ việc.

Phản ứng trước thông báo của Estonia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 20/11 tuyên bố Moskva sẽ có các biện pháp đáp trả về chính trị và ngoại giao nếu Tallinn triển khai quyết định. Bà cho rằng động thái này tương tự việc dựng lên một “Bức màn sắt mới” dưới danh nghĩa đối phó với những mối đe dọa từ phía Đông.

Hiện Estonia có 5 cửa khẩu đường bộ cho phép người dân qua lại giữa hai nước. Theo số liệu của cảnh sát Estonia, trong năm nay có khoảng 760.000 lượt người qua biên giới Estonia - Nga, trong đó có 307.000 lượt công dân Nga, 175.000 lượt công dân Estonia và 54.000 lượt người mang hộ chiếu Phần Lan.

Việc đóng cửa khẩu có thể ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhiều người có quan hệ gia đình ở hai bên biên giới, đặc biệt tại thành phố Narva, nơi có đông người nói tiếng Nga sinh sống và là điểm trung chuyển đến thành phố St. Petersburg của Nga.

Trước đó, Phần Lan đã đóng các cửa khẩu với Nga từ năm 2023 và duy trì biện pháp này đến nay. Trong khi đó, Latvia và Litva vẫn duy trì hoạt động qua lại tại các cửa khẩu đường bộ với Nga. Estonia cho biết quyết định mới không ảnh hưởng đến vận tải hàng hóa bằng đường sắt, song hoạt động này vẫn phải tuân thủ các quy định kiểm tra hải quan nghiêm ngặt.

Lê Hà.