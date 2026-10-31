Iran tuyên bố 4 tàu chở dầu trúng thủy lôi bốc cháy tại Hormuz, Mỹ gia tăng sức ép

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một siêu tàu chở dầu có tải trọng hơn 2 triệu thùng dầu đã trúng thủy lôi và bốc cháy khi đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường không được Tehran cho phép.

Theo truyền thông nhà nước Iran, IRGC cho biết đây là tàu chở dầu thứ tư bị phát nổ trong ngày 30/10 sau khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz bằng các tuyến đường không được cấp phép.

Trước đó cùng ngày, Hải quân IRGC cũng thông báo 3 tàu chở dầu khác đã bốc cháy sau khi trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran cho biết các tàu này bị cáo buộc đã tắt hệ thống định vị và dẫn đường, đồng thời phớt lờ nhiều cảnh báo qua vô tuyến. Tuy nhiên, phía Iran không công bố danh tính các tàu cũng như thông tin về thủy thủ đoàn.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Điều phối hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cùng ngày cũng thông báo một tàu bị trúng “vật thể chưa xác định” ở phía Nam đảo Lavan, nằm ngoài khơi bờ biển Iran và gần đảo Shidvar. Theo tổ chức thuộc quân đội Anh chuyên theo dõi an toàn hàng hải này, toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

Trong một diễn biến khác, trang tin Axios ngày 30/10 dẫn lời một quan chức Mỹ nhận định Tổng thống Donald Trump có thể cân nhắc tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran nếu đảng Cộng hòa đạt kết quả không thuận lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tuần tới. Quan chức này cho biết thông điệp trên cũng đang được chuyển tới các quan chức Iran, trong đó nhấn mạnh đây là thời điểm thuận lợi nhất để Tehran đạt được thỏa thuận với Washington.

Cũng theo Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar đang duy trì liên lạc thường xuyên với Nhà Trắng nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán trực tiếp giữa Washington và Tehran. Một nguồn tin ngoại giao đánh giá tiến trình này đã đạt được “những tiến triển tích cực”.

Axios cho biết thêm, có những khác biệt trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump về cách tiếp cận Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio được cho là hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận, đồng thời ủng hộ tiếp tục làm suy yếu ban lãnh đạo Iran. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner ủng hộ việc nối lại đàm phán.

Thúy Hà