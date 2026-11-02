Iran đưa Hải quân và Không quân Hoàng gia Anh vào danh sách “tổ chức khủng bố”

Bộ Ngoại giao Iran ngày 1/11 tuyên bố chính phủ nước này đã liệt Hải quân Hoàng gia, Không quân Hoàng gia và Cơ quan Tình báo Đối ngoại MI6 của Anh vào danh sách các tổ chức khủng bố và nhóm đối địch, xuất phát từ những hành động của Chính phủ Anh mà Tehran coi là thù địch đối với Iran.

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Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Iran cho biết động thái trên nhằm đáp trả những hành động mà Tehran cho là “thù địch” của London, đặc biệt là việc Anh liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách “tổ chức khủng bố”. Bộ này cho biết quyết định được đưa ra theo nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, sau khi Anh liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố theo Luật năm 2026 về các mối đe dọa đối với nhà nước, ban hành ngày 13/7. Tehran cũng cáo buộc London tham gia cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran thông qua việc cho phép sử dụng các căn cứ và cơ sở quân sự, hậu cần thuộc quyền tài phán của Anh.

Bộ Ngoại giao Iran lên án các chính sách và hành động chống Iran của chính phủ Anh là trái với các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nguyên tắc liên quan đến việc tôn trọng chủ quyền quốc gia và cấm các biện pháp bất hợp pháp chống lại các quốc gia khác. Tuyên bố này tái khẳng định quyết tâm của Iran trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia. Bộ Ngoại giao Iran cho biết các biện pháp được thông qua phù hợp với luật pháp quốc tế và nguyên tắc có đi có lại, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Anh sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của chúng.

Trước đó, nguồn tin khu vực cho biết Iran đã tuyên bố và coi căn cứ không quân RAF Fairford ở Vương quốc Anh là một “mục tiêu hợp pháp” nếu một cuộc chiến tranh mới bùng nổ và căn cứ này một lần nữa có thể được các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ sử dụng để chống lại Iran. Căn cứ không quân RAF Fairford thường xuyên là nơi triển khai các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ như B-1B Lancer, B-2A Spirit, B-52H Stratofortress và máy bay trinh sát U-2. Những máy bay này đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đây của Mỹ nhằm vào Iran. Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran kiêm lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang đáp trả ngay lập tức mọi mối đe dọa từ kẻ thù, không giới hạn về mặt địa lý.

Thanh Vân