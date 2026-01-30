Iran: Châu Âu phạm sai lầm chiến lược khi liệt IRGC vào danh sách khủng bố

Iran ngày 29/1 lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) sau khi các ngoại trưởng EU đạt đồng thuận chính trị về việc đưa Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố, cho rằng động thái này làm leo thang căng thẳng khu vực.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Tehran. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 29/1 tuyên bố một số quốc gia đang tìm cách ngăn chặn nguy cơ bùng phát xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, song châu Âu “đang đổ thêm dầu vào lửa”. Ông cho rằng EU đi theo lập trường của Mỹ và phạm “sai lầm chiến lược” khi nhằm vào một lực lượng quân sự quốc gia của Iran. Nhà ngoại giao này cũng cảnh báo châu Âu có thể chịu tác động trực tiếp nếu xảy ra bất ổn diện rộng, đặc biệt là về năng lượng và kinh tế.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran ra tuyên bố riêng, mô tả quyết định của EU là “thiếu cơ sở và thiếu trách nhiệm”, đồng thời khẳng định IRGC là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang Iran. Phía Tehran cho rằng động thái này vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia, đồng thời cảnh báo hệ quả từ quyết định sẽ ảnh hưởng tới chính các nước châu Âu.

Các thành viên lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tham gia một cuộc diễn tập tại đảo Abu Musa. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Kaja Kallas cho biết các nước thành viên đã có bước đi mang tính quyết định, nhấn mạnh các hành động trấn áp cần phải bị đáp trả. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng hoan nghênh động thái này.

Quyết định của EU được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tehran đàm phán về chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu không đạt tiến triển. Phía Iran tuyên bố sẵn sàng đối thoại trên cơ sở “công bằng, cân bằng và không mang tính ép buộc”, song cảnh báo sẽ đáp trả nếu bị tấn công.

IRGC được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, là lực lượng bán quân sự tinh nhuệ trung thành với Lãnh tụ Tối cao Iran, hoạt động song song với quân đội chính quy và có vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh của nước này.

