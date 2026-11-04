Iran cho biết 3 tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/11 thông báo 3 tàu chở dầu đã phát nổ và bốc cháy sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua tuyến hàng hải không được phép tại eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố phát đi trên kênh thông tin chính thức Sepah News, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho biết các tàu chở dầu trên đã tắt hệ thống định vị và định danh trước khi va phải thủy lôi. Các tàu này hiện bị bỏ lại ngoài bờ biển phía Nam eo biển và bùng cháy dữ dội.

Phía Iran nhấn mạnh các quy định an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz đã được thông báo rộng rãi, đồng thời cảnh báo các phương tiện vi phạm hoặc phối hợp di chuyển trái phép qua tuyến đường này có thể phải đối mặt với các sự cố tương tự.

Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, Nghị sĩ Amir Hayat Moqaddam thông báo Tehran đã miễn trừ hạn chế lưu thông với tàu của 4 nước qua eo biển Hormuz. Trong đó, tàu của Qatar, nước đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, không bị thu phí.

Cùng ngày 3/11, trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, hiện quân đội nước này chưa có kế hoạch tấn công Iran ngay lập tức, đồng thời bày tỏ hài lòng với tình hình đối đầu hiện nay giữa Mỹ và Iran, cho rằng Washington đang đạt được những mục tiêu đề ra.

Đề cập khả năng Israel tiến hành hoạt động quân sự vào cuối tuần này theo những tín hiệu từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết, song nhận định có thể không cần phải hành động.

Ông Trump đồng thời cho rằng Mỹ và Iran hiện chưa rơi vào tình trạng đối đầu quân sự toàn diện. Nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại các hoạt động không kích trước đây nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời khẳng định Washington vẫn duy trì năng lực quân sự để ứng phó với những diễn biến mới.

Thanh Giang