Mỹ cảnh báo Israel nguy cơ bị cô lập vì chính sách Gaza

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cảnh báo Israel có nguy cơ trở thành quốc gia bị cộng đồng quốc tế xa lánh nếu tiếp tục duy trì chính sách hiện nay đối với Dải Gaza. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày càng gia tăng, đặc biệt liên quan đến lộ trình giải giáp lực lượng Hamas, rút quân Israel và kế hoạch tái thiết vùng lãnh thổ Palestine này.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 24/11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho rằng Israel đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử, với hai lựa chọn: thay đổi chính sách để tăng cường an ninh, thúc đẩy hội nhập quốc tế và khu vực, hoặc tiếp tục đi theo con đường hiện tại và đối mặt với nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế.

Ông Kushner nhấn mạnh Israel có thể trở nên an toàn hơn và hội nhập sâu rộng hơn với khu vực cũng như thế giới nếu giới lãnh đạo nước này điều chỉnh cách tiếp cận. Ngược lại, việc duy trì chính sách hiện nay có thể khiến Israel ngày càng mất uy tín và vị thế quốc tế.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh những bất đồng giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Benjamin Netanyahu về tương lai Gaza ngày càng bộc lộ rõ. Hiện bất đồng lớn giữa Washington và Tel Aviv tập trung vào trình tự thực hiện các điều khoản liên quan đến giải giáp Hamas và rút lực lượng Israel khỏi Gaza. Theo các đề xuất do Mỹ thúc đẩy, quá trình giải giáp Hamas có thể được tiến hành từng bước, gắn với lộ trình rút quân Israel theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ cách tiếp cận này, khẳng định Hamas phải giao nộp toàn bộ vũ khí trước khi quân đội Israel rút đi. Phía Israel cho rằng việc rút quân quá sớm có thể ảnh hưởng đến an ninh của nước này.

Bất đồng trên đã cản trở kế hoạch của Washington nhằm thiết lập cơ cấu quản lý và an ninh thay thế tại Gaza, đồng thời triển khai các chương trình tái thiết vùng lãnh thổ này. Kế hoạch do Hội đồng Hòa bình được Mỹ hậu thuẫn đề xuất hướng tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn, hỗ trợ tái thiết và tạo điều kiện cho tiến trình hướng tới thành lập Nhà nước Palestine.

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện đang gặp nhiều khó khăn. Theo một nguồn tin, trong tổng số 17 tỷ USD cam kết dành cho Hội đồng Hòa bình, số tiền thực tế được thực hiện mới đạt chưa đến 2%.

Bích Hồng