Iran cảnh báo về kho dự trữ dầu của Mỹ, Tổng thống Trump ủng hộ Syria xây tuyến năng lượng thay thế eo biển Hormuz

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đang nhanh chóng suy giảm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gia tăng và giá dầu tăng vọt sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng dự trữ dầu chiến lược của Mỹ đang nhanh chóng suy giảm. Ảnh: Wanaen.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/9, ông Ghalibaf trực tiếp nhắn tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng ông Bessent nên theo dõi sát giá dầu thô kỳ hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và mức dự trữ dầu chiến lược. Hãy làm mọi cách để can thiệp vào giá dầu kỳ hạn. Theo ông Ghalibaf, việc tiếp tục rút một lượng lớn dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược có thể tạo ra những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng và năng lực lưu trữ của Mỹ”.

Phát biểu của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ ngày càng chịu sức ép về diễn biến của các thị trường trái phiếu Kho bạc và năng lượng. Ông Bessent đã theo đuổi các hoạt động mua lại trái phiếu trên thị trường Kho bạc Mỹ, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, nhằm hạ lợi suất dài hạn và giảm chi phí vay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Mỹ cũng đã khai thác đáng kể Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz. Theo ông Ghalibaf, Washington đang cố che giấu tình hình bằng những tuyên bố mang tính khẩu chiến về Iran, trong khi các chỉ báo thị trường đang cho thấy rõ hơn những sức ép thực sự đang tồn tại.

Ngày 3/9 Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh kế hoạch của Syria phát triển tuyến vận chuyển năng lượng trên bộ qua cảng Baniyas, mở ra một phương án thay thế cho eo biển Hormuz. Ảnh: Welattv.

Trong khi đó, ngày 3/9 Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh kế hoạch của Syria phát triển tuyến vận chuyển năng lượng trên bộ qua cảng Baniyas, mở ra một phương án thay thế cho eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu mỏ. Ông Trump gọi ý tưởng này là “Tuyệt vời!”.

Theo The Washington Post, Syria bắt đầu thử nghiệm tuyến vận tải trên bộ từ tháng 4, với các xe tải vận chuyển hàng hóa giữa các nhà máy lọc dầu ở miền Nam Iraq và cảng Baniyas trên bờ biển Địa Trung Hải của Syria. Chính quyền Tổng thống Ahmed al-Sharaa đang tìm cách tận dụng vị trí của Syria trên bờ Địa Trung Hải cùng các tuyến kết nối với thị trường châu Âu để hình thành một hành lang thay thế cho hoạt động vận chuyển năng lượng và thương mại. Theo đề xuất, cảng Baniyas sẽ trở thành cửa ngõ kết nối các khu vực sản xuất dầu của Iraq với các tuyến vận tải trên Địa Trung Hải và sau đó tới các thị trường châu Âu.

Thanh Vân

Nguồn: Wanaen, Wion.