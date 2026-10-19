Iran cảnh báo phản ứng nghiêm khắc hơn nếu Mỹ, Israel tiếp tục tính toán sai lầm

Iran cảnh báo bất kỳ “tính toán sai lầm” nào tiếp theo của Mỹ và Israel sẽ vấp phải phản ứng nghiêm khắc và có sức hủy diệt lớn hơn, trong bối cảnh Tehran tăng cường cảnh báo trước nguy cơ căng thẳng quân sự tiếp tục leo thang.

Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi cho biết trong một tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải rằng nếu Mỹ và Israel thực sự có khả năng thực hiện những lời đe dọa nhằm vào Iran, hai nước đã làm như vậy từ trước. Ông Ali Abdollahi cảnh báo: “Các bạn nên biết rằng bất kỳ tính toán sai lầm mới nào sẽ phải đối mặt với những phản ứng khác và nghiêm trọng hơn nhiều so với những phản ứng trong quá khứ”. Thiếu tướng Ali Abdollahi - người đồng thời là Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cho biết trong các cuộc chiến trước đây, Mỹ và Israel từng đặt mục tiêu lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, chia cắt và hủy diệt Iran. Tuy nhiên, theo ông, hiện nay chính Mỹ và Israel mới là bên đang bị hủy diệt và lật đổ, trong khi Iran vẫn đứng vững. Ông Abdollahi nhận định người dân Mỹ và những người định cư Israel đều biết Washington và Tel Aviv có “những điểm yếu nghiêm trọng và mang tính căn bản”. Ông đồng thời tuyên bố “tiếng gầm tiếp theo” sẽ đến gần hơn, có sức hủy diệt lớn hơn và “không thể truy dấu”.

Cũng trong ngày 18/10, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết trên mạng xã hội X rằng các lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị một kế hoạch “mang tính hủy diệt hơn” so với các cuộc chiến kéo dài 12 ngày và 40 ngày cho một “cuộc phiêu lưu mới”. Ông cảnh báo kế hoạch tác chiến mới của Iran sẽ không tuân theo những quy tắc mà Mỹ và Israel đã biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết Tehran sẽ thành lập một cơ quan mới mang tên “Cơ quan Dữ liệu Vịnh Ba Tư” để kiểm soát dòng chảy dữ liệu kỹ thuật số trong khu vực. Ông kêu gọi các chính phủ, quỹ và doanh nghiệp tại Tây Á không cung cấp nguồn lực cho các công ty về trí tuệ nhân tạo hoặc dữ liệu hỗ trợ các cuộc xâm lược nhằm vào Iran hoặc sát hại trẻ em.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Iran cũng có những thay đổi về nhân sự quốc phòng. Quốc hội Iran ngày 18/10 đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mehrdad Akhlaghi Ketabchi, 68 tuổi, làm Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần Các lực lượng vũ trang. Có 237 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ và 15 nghị sĩ phản đối. Ông Akhlaghi được giao nhiệm vụ khôi phục và mở rộng cơ sở hạ tầng công nghiệp-quân sự của Iran, vốn đã trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến đến Tehran ngày 19/10 để hội đàm về các diễn biến khu vực và quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ các cuộc tham vấn đang được tiến hành giữa Tehran và Moskva, nhằm theo dõi việc thực hiện các thỏa thuận song phương và thảo luận về tình hình khu vực, quốc tế.

Thanh Vân