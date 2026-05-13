iPhone 16 Pro vẫn “đè bẹp” máy mới? - Top iPhone mới

Mỗi năm khi Apple ra mắt iPhone mới, người dùng lại băn khoăn liệu có nên nâng cấp hay không. Sau khi iPhone 17 Series xuất hiện vào tháng 9/2025, iPhone 16 Pro từng là flagship của năm 2024, trở thành chủ đề tranh luận về sức cạnh tranh. Hãy cùng nhìn lại toàn bộ các mẫu iPhone hiện có để tìm câu trả lời.

Đánh giá và xếp hạng các dòng iPhone đời mới

Dưới đây là phần đánh giá chi tiết từng dòng iPhone mới. iPhone 16 Pro gây bất ngờ với thứ hạng vượt qua nhiều dòng sản phẩm đời sau. Qua đó, người dùng có thể dễ dàng so sánh và lựa chọn theo nhu cầu sử dụng.

iPhone 16 Pro - Chiến binh chưa hề lỗi thời

Ra mắt vào tháng 9/2024, điện thoại iPhone 16 Pro gây ấn tượng với nút tác vụ đa năng Action Button và màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch sáng tới 2.000 nits. Máy cũng cho thời lượng pin lên đến 27 giờ xem video, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dài lâu.

iPhone 16 Pro mạnh, bền, camera tốt, pin lâu

Về hiệu năng, thiết bị sử dụng chip A18 Pro mạnh mẽ, xử lý mượt từ tác vụ cơ bản đến nâng cao. Thiết kế khung titanium cao cấp đi kèm camera tele zoom quang học 5x tiếp tục là điểm nhấn nổi bật.

Cụm camera có ống kính chính 48MP, góc rộng 48MP và tele 12MP hỗ trợ quay video 4K 120fps cùng nhiều chế độ chuyên nghiệp. Nhờ sự hoàn thiện toàn diện, iPhone 16 Pro vẫn giữ vững vị thế dù thế hệ mới đã xuất hiện.

iPhone 17 Pro nâng cấp có đủ thuyết phục

iPhone 17 Pro ra mắt vào tháng 9/2025 với thiết kế mới gồm khung nhôm nguyên khối và cụm camera sau mang phong cách khác biệt. Máy sở hữu màn hình ProMotion viền mỏng hơn, độ sáng tăng lên tới 3.000 nits cùng chip A19 Pro và hệ thống tản nhiệt buồng hơi hiện đại, mang lại hiệu năng mạnh mẽ.

iPhone 17 Pro mạnh hơn, camera nâng cấp đáng kể

So với thế hệ trước, thiết bị được nâng cấp RAM 12GB, cải thiện khả năng đa nhiệm và xử lý AI. Camera tele mới 48MP vượt trội so với mức 12MP của iPhone 16 Pro trước đó. Tuy nhiên, với người dùng phổ thông, những khác biệt này không quá rõ rệt trong sử dụng hằng ngày.

iPhone 17: đối thủ bất ngờ của iPhone 16 Pro

Một điểm đáng chú ý là iPhone 17 bản tiêu chuẩn lại tạo ra áp lực cạnh tranh trực tiếp với 16 Pro. Dù không thuộc dòng Pro, thiết bị này vẫn mang đến trải nghiệm cao cấp trong nhiều khía cạnh. Điều này khiến cuộc cạnh tranh giữa hai thế hệ trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

iPhone 17 sở hữu thiết kế hiện đại, màn hình OLED 120Hz và chip A19 mạnh mẽ trên tiến trình 3nm. Cả hai đều có màn hình 6.3 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro dùng khung titan cao cấp, còn iPhone 17 sử dụng khung nhôm bền bỉ để tối ưu giá bán.

iPhone 16 Pro có đánh bại những dòng iPhone đời sau?

Nhìn toàn bộ dàn Apple hiện tại, mỗi dòng máy đang phục vụ một nhóm người dùng riêng biệt. iPhone 16 Pro là lựa chọn lý tưởng nếu người dùng muốn trải nghiệm Pro chính hãng với mức giá đã giảm sau khi thế hệ mới lên kệ. Chip A18 Pro, camera tele 5x và khung titanium vẫn là bộ ba khó phủ nhận.

iPhone 17 Pro dành cho người yêu công nghệ mới, đặc biệt phù hợp với những ai đam mê nhiếp ảnh chuyên nghiệp, game thủ đòi hỏi hiệu năng cao và bền bỉ, ít bị quá nhiệt. iPhone 17 tiêu chuẩn là điểm ngọt giữa hiệu năng và giá tiền, lý tưởng cho người muốn màn hình 120Hz, chip mới nhưng không cần camera Pro.

Dù iPhone 17 Series đã ra mắt với nhiều nâng cấp, iPhone 16 Pro vẫn là lựa chọn đáng mua nhờ hiệu năng mạnh mẽ và giá trị vượt thời gian. Việc lựa chọn mua sản phẩm nào vẫn phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng. Người dùng cũng có thể tham khảo mua tại CellphoneS để dễ lựa chọn phiên bản phù hợp cùng nhiều ưu đãi lên đời máy và chiết khấu hấp dẫn.