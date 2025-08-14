iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường: Có nên lên đời không?

iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường là hai máy trong phân khúc cao cấp của Apple với mức giá hợp lý hơn so với dòng Pro. Hiệu năng của cả hai thiết bị đủ mạnh để phục vụ các thao tác hàng ngày mượt mà. Tuy nhiên, với những cải tiến trên iPhone 14 có đủ thuyết phục để người dùng iPhone 13 nâng cấp? Hãy cùng so sánh chi tiết để tìm ra câu trả lời!

Tổng quan iPhone 13 thường và iPhone 14 thường

iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường là hai mẫu điện thoại được người dùng phổ thông quan tâm nhiều. iPhone 13 thường ra mắt vào tháng 9/2021, với hiệu năng mạnh từ chip Apple A15 Bionic, đáp ứng được các nhu cầu sử dụng. Camera sau của iPhone 13 là cụm 12MP kép, trong đó có ống kính góc rộng và siêu rộng, cùng viên pin dung lượng 3240mAh.

Sau một năm, Apple trình làng mẫu iPhone 14 thường với nhiều cải tiến nhẹ nhưng đáng chú ý. Máy vẫn sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6.1 inch sắc nét và chip A15 Bionic, nhưng được nâng RAM lên 6GB. Bên cạnh đó, dung lượng pin của máy cũng được nâng nhẹ lên 3279 mAh, giúp thời lượng sử dụng lâu hơn.

So sánh iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường chi tiết

iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường là hai mẫu điện thoại thuộc phân khúc phổ thông, được ra mắt vào năm 2021 và 2022. Hãy cùng đi vào so sánh chi tiết từng khía cạnh để tìm ra đâu là lựa chọn phù hợp hơn.

Về thiết kế: Kiểu dáng cả 2 tương tự nhau

Cả iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường đều có ngoại hình tương tự với khung nhôm, mặt kính phẳng và cụm camera kép đặt chéo. Vì vậy, nếu so sánh về phần thiết kế thì cả hai máy sẽ cho cảm giác cầm nắm tương tự nhau.

Phía trước, cả hai vẫn trung thành với thiết kế tai thỏ truyền thống, không tích hợp Dynamic Island. Màn hình cũng tương tự khi iPhone 14 không có nhiều nâng cấp rõ rệt so với iPhone 13.

Về hiệu năng: Sức mạnh từ chip A15

iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường đều được trang bị chip Apple A15 Bionic, mang đến khả năng xử lý nhanh và mượt mà trong hầu hết tác vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, phiên bản A15 trên iPhone 14 thường có sự cải tiến nhẹ ở phần đồ họa.

iPhone 13 sử dụng GPU 4 lõi, trong khi iPhone 14 được nâng cấp lên GPU 5 lõi, giúp xử lý các tác vụ liên quan đến hình ảnh hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cả hai điện thoại iPhone đều có CPU 6 lõi (2 lõi hiệu năng cao + 4 lõi tiết kiệm điện) và Neural Engine 16 lõi.

Về camera: iPhone 14 mượt mà hơn so với iPhone 13

iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường đều sở hữu hệ thống camera kép 12MP với một camera chính và một camera Ultra Wide. Tuy nhiên, camera chính của iPhone 14 có khẩu độ ƒ/1.5 so với ƒ/1.6 trên iPhone 13.

Ngoài ra, camera trước của iPhone 14 có khẩu độ ƒ/1.9 và hỗ trợ lấy nét tự động, trong khi iPhone 13 là ƒ/2.2 và không có tính năng này. iPhone 14 cũng hỗ trợ chế độ Hành Động, chế độ Điện Ảnh ở độ phân giải 4K HDR 30 fps và Photonic Engine, những tính năng không có trên iPhone 13.

Về pin và thời lượng sử dụng: Cả 2 không quá khác biệt

iPhone 14 được trang bị viên pin dung lượng 3279mAh, trong khi iPhone 13 có dung lượng 3240mAh. iPhone 14 mang lại thời lượng sử dụng nhỉnh hơn, với thời gian xem video lên đến 20 giờ và nghe nhạc tối đa 80 giờ. Trong khi đó, iPhone 13 cho thời gian xem video 19 giờ và nghe nhạc khoảng 75 giờ.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh, có thể sạc 50% pin trong khoảng 30 phút khi sử dụng bộ sạc 20W trở lên. Đồng thời, đều hỗ trợ sạc không dây MagSafe với công suất tối đa 15W, cũng như sạc Qi tối đa 7.5W.

Bảng so sánh cấu hình của iPhone 13 thường và iPhone 14 thường

Nếu vẫn còn đang phân vân giữa iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường, thì dưới đây là bảng so sánh giúp người dùng nhìn rõ sự khác biệt giữa hai mẫu máy. Mặc dù thiết kế gần như tương đồng nhưng iPhone 14 vẫn có vài điểm cải tiến nhẹ.

Thông số iPhone 13 iPhone 14 Màn hình hiển thị Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 1170 x 2532 pixel, 460ppi, HDR, True Tone 1200 nits Super Retina XDR OLED 6.1 inch, 1170 x 2532 pixel, 460ppi, HDR, True Tone, 1200 nits Chip A15 Bionic, với CPU 6 lõi, GPU 4 lõi và Neural Engine 16 lõi A15 Bionic, với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi RAM 4GB 6GB Camera sau 12MP (chính, f/1.6) + 12MP (siêu rộng, f/2.4) 12MP (chính, f/1.5) + 12MP (siêu rộng, f/2.4) Camera selfie 12MP, f/2.2 12MP, f/1.9, hỗ trợ lấy nét tự động Focus Pixels Pin Dung lượng 3.240 mAh Dung lượng 3.279 mAh Sạc Hỗ trợ sạc nhanh 20W, không dây MagSafe 15W và Qi đến 7.5W Hỗ trợ sạc nhanh 20W, không dây MagSafe 15W và Qi đến 7.5W Trọng lượng (g) 173g 172g Chống tia nước, chống nước, chống bụi IP68 IP68

Nên nâng cấp iPhone 13 lên iPhone 14 không?

Qua so sánh về các thông số giữa iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường cho thấy được cả hai đều có nhiều điểm tương tự nhau. Vì vậy, việc nâng cấp từ iPhone 13 lên iPhone 14 tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng. Cả hai mẫu iPhone đều giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế, sử dụng màn hình Super Retina XDR, vi xử lý A15 Bionic và sạc không dây MagSafe.

iPhone 14 có lợi thế về RAM 6GB, giúp xử lý đa nhiệm hiệu quả hơn, cùng camera selfie nâng cấp lấy nét tự động và pin bền bỉ hơn. Nếu muốn cải thiện chất lượng chụp ảnh và hiệu suất đa nhiệm, iPhone 14 vẫn là lựa chọn hợp lý trong phân khúc.

Tóm lại, iPhone 13 thường vs iPhone 14 thường là mẫu điện thoại phổ thông ổn định đáp ứng được nhu cầu sử dụng thông thường. Nếu bạn đang sở hữu iPhone 13, việc tiếp tục sử dụng vẫn hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, với những ai lần đầu mua iPhone hoặc dùng thiết bị cũ hơn, iPhone 14 là lựa chọn ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới.

