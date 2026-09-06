Interpol hủy cảnh báo đối với hơn 24.000 hộ chiếu Syria

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã hủy cảnh báo quốc tế ban hành năm 2024 đối với 24.511 hộ chiếu Syria từng được báo cáo là bị đánh cắp. Động thái này được cho là sẽ giúp tháo gỡ những trở ngại đi lại đối với những người đang sử dụng các hộ chiếu này.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ngày 5/9/2026 hủy cảnh báo quốc tế liên quan hơn 24.000 hộ chiếu Syria trước đó được báo cáo là bị đánh cắp. Ảnh: Enab Baladi.

Ngày 5/9, ông Abdul Rahim Jabara, Giám đốc Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nội vụ Syria, cho biết cảnh báo trên được hủy sau quá trình phối hợp giữa chi nhánh Interpol tại Damascus, Cục Hợp tác Quốc tế và Tổng Thư ký Interpol. Theo ông, quá trình xác minh cho thấy cảnh báo không chính xác và dựa trên những thông tin không đúng sự thật.

Theo ông Jabara, chính quyền Syria trước đây đã đề nghị Interpol phát cảnh báo quốc tế đối với số hộ chiếu trên vào tháng 11/2024, với lý do chúng bị đánh cắp từ một trung tâm xuất nhập cảnh và hộ chiếu tại thành phố Aleppo.

Tuy nhiên, các tài liệu chính thức sau đó cho thấy số hộ chiếu này đã được cấp theo đúng quy trình và bàn giao hợp pháp cho những người có tên trong hộ chiếu. Việc đưa các hộ chiếu vào danh sách cảnh báo quốc tế đã gây khó khăn cho người sử dụng, trong đó một số trường hợp bị tạm giữ tại nước ngoài, hộ chiếu bị tịch thu và việc đi lại bị ảnh hưởng.

Động thái của Interpol diễn ra trong bối cảnh chính quyền Syria đang tăng cường hợp tác quốc tế trong các vấn đề liên quan những người bị truy nã và tài sản được cho là đã được chuyển ra nước ngoài.

Một người đàn ông Syria cầm hộ chiếu của các thành viên trong gia đình khi xếp hàng cùng những người Syria khác để làm thủ tục xin thị thực tị nạn bên ngoài Đại sứ quán Đức tại Beirut, Lebanon. Ảnh: AP.

Trước đó, ngày 12/8, Bộ Tư pháp Syria thông báo thành lập “Ủy ban Dẫn độ” nhằm phối hợp với Interpol về những cá nhân bị nhà chức trách Syria truy nã. Ủy ban này cũng được giao nhiệm vụ hỗ trợ các nỗ lực thu hồi tài sản của Syria bị cáo buộc biển thủ và chuyển ra nước ngoài.

Tuy nhiên, việc thành lập ủy ban không đồng nghĩa Syria có thể yêu cầu Interpol trực tiếp bắt giữ hoặc dẫn độ một cá nhân ở nước ngoài. Interpol là tổ chức thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia thành viên, trong khi việc bắt giữ và dẫn độ vẫn phụ thuộc pháp luật của quốc gia nơi người bị truy nã được xác định.

Theo các quy định của Interpol, hoạt động hợp tác phải tuân thủ pháp luật quốc gia và các nguyên tắc của tổ chức, đồng thời không được can thiệp vào những vấn đề mang tính chính trị, quân sự, tôn giáo hoặc chủng tộc. Việc hủy cảnh báo đối với 24.511 hộ chiếu được xem là một bước xử lý đáng chú ý của cơ quan chức năng Syria trong nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng đối với công dân do cảnh báo được ban hành trước đây gây ra.

Thanh Hằng

Nguồn: Enab Baladi, SANA.