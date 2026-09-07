Hy Lạp tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Trung Đông

Hy Lạp sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Israel, đồng thời mở rộng quan hệ quân sự và an ninh với các quốc gia Arab và những đối tác khác tại Trung Đông, trong nỗ lực xây dựng mạng lưới hợp tác cân bằng trong khu vực.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Ảnh: Arap news.

Phát biểu tại thành phố Thessaloniki, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết, Athens không muốn chỉ dựa vào một đối tác duy nhất, mà hướng tới tăng cường quan hệ với nhiều quốc gia Trung Đông. Theo đó, Hy Lạp đang xem xét các dự án hợp tác quốc phòng mới với các nước Arab, trong đó có Saudi Arabia, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và phát triển trang thiết bị quốc phòng.

Quan hệ Hy Lạp - Israel đã được mở rộng đáng kể trong khoảng một thập kỷ qua, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và năng lượng. Ngày 31/8, hai nước ký thỏa thuận trị giá 3 tỷ euro (khoảng 3,5 tỷ USD), theo đó Israel sẽ xây dựng một hệ thống phòng không cho Hy Lạp. Athens coi thỏa thuận này là cơ sở để tiếp tục triển khai các dự án hợp tác quân sự và an ninh trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng Mitsotakis, Hy Lạp hiện là một trong 5 quốc gia thành viên NATO dành ít nhất 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho các khoản chi tiêu quốc phòng cốt lõi.

Hy Lạp tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Trung Đông. Ảnh: Middleeastmonitor.

Chi tiêu quốc phòng của Hy Lạp ở mức cao trong nhiều năm, một phần do căng thẳng kéo dài với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các vấn đề chủ quyền và phân định vùng biển tại biển Aegea và khu vực Đông Địa Trung Hải. Athens cho rằng vấn đề phân định các vùng biển giữa hai nước cần được giải quyết thông qua đàm phán hoặc trọng tài quốc tế.

Việc mở rộng hợp tác với Israel song song với tăng cường quan hệ với các nước Arab cho thấy Hy Lạp đang tìm cách đa dạng hóa các đối tác quốc phòng, đồng thời nâng cao vai trò của nước này trong cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông.

Lê Hà.

Nguồn: AP, Timesofisrael