Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Sáng 7/7, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Gia Túc yêu cầu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm, nhất là trên môi trường thương mại điện tử.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ.

Trong số này có 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; gần 57.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 5.723 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 9.648 tỷ đồng, tăng 49,36%; khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và thương mại điện tử tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Deepfake đã bị lợi dụng để giả mạo hình ảnh bác sĩ, chuyên gia, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và địa phương đã phân tích những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị. Tham luận tại hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa Nguyễn Tiến Hiệu cho biết, 6 tháng đầu năm Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.938 vụ vi phạm, trong đó khởi tố hình sự 363 vụ, xử lý vi phạm hành chính 1.575 vụ. Tổng số tiền thu đạt hơn 139 tỷ đồng. Sở Công Thương cũng chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc như lực lượng chuyên sâu về sở hữu trí tuệ còn thiếu; chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Đặc biệt, một bộ phận doanh nghiệp chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong xác minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc giám định hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở tham chiếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ rõ: Kết quả đạt được vẫn chưa thực sự bền vững; tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử với quy mô ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng nhận định, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chưa thật sự hiệu quả. Trong khi đó, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ thực thi chưa theo kịp yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm mới, nhất là tội phạm trên không gian mạng; trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh dự báo tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ; xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực, tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm lớn và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng.

Cùng với đó, các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường truyền thông nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Minh Hằng