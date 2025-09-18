Hướng dẫn người dân nhận diện thủ đoạn kinh doanh đa cấp trá hình

Sáng 18/9, Sở Công Thương Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết hoạt động bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn các xã Nông Cống, Thăng Bình, Trung Chính, Thắng Lợi, Trường Văn, Tượng Lĩnh và Công Chính.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, gần 300 cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã được cung cấp những thông tin quan trọng về khung pháp lý điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam; nhận diện những thủ đoạn thường gặp trong các mô hình kinh doanh đa cấp trá hình; đồng thời tìm hiểu về các hành vi bị cấm, chế tài xử phạt cũng như trách nhiệm pháp lý của cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia.

Các nội dung trên được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh các mô hình đa cấp bất chính ngày càng tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức mới nhằm trục lợi bất chính từ lòng tin và sự thiếu hiểu biết của người dân.

Ông Nguyễn Phú Thắng, Phó phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, bán hàng đa cấp vốn là phương thức kinh doanh hợp pháp, được pháp luật Việt Nam thừa nhận và quản lý. Đây là mô hình có thể phát huy hiệu quả nếu được vận hành minh bạch, đúng quy định.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Thanh Hóa, các hoạt động đa cấp biến tướng vẫn len lỏi, sử dụng chiêu trò quảng bá sai sự thật, cam kết lợi nhuận “ảo” để lôi kéo người tham gia. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

Để tăng cường phòng ngừa, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025”. Cùng với đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật sẽ được đẩy mạnh, giúp đội ngũ cán bộ quản lý và người dân nâng cao nhận thức, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Việc tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về đa cấp bất chính được coi là “lá chắn mềm” để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn tỉnh.

Chi Phạm